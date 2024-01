Tom Hollander recibió por error un cheque de Marvel que era para Tom Holland: “Era más dinero del que jamás había visto”

Tom Hollander, conocido por su papel en “The White Lotus”, compartió una divertida anécdota durante su participación en el programa de Seth Meyers. El actor reveló que por error recibió un bono de Los Vengadores destinado originalmente a Tom Holland, el protagonista de Spider-Man.

Durante la entrevista, Hollander mencionó que, a pesar de estar acostumbrado a ser confundido con Tom Holland, este incidente lo dejó perplejo. La confusión probablemente surgió debido a que ambos actores tenían los mismos agentes en algún momento, lo que llevó a un error en los pagos.

El descubrimiento del dinero inesperado en su cuenta bancaria sucedió mientras pensaba sobre su reciente sueldo. “Me senté con aire de suficiencia entre el público después de haber hecho un programa de la BBC por 30.000 libras (aproximadamente US$38.080) o algo así, que me ayudaría a pasar el próximo año más o menos, y pensé: ‘Bueno, esto es maravilloso, soy muy próspero’”.

Sin embargo, en un momento, a Hollander se le ocurrió revisar su correo electrónico y vio que tenía un depósito con el concepto que decía: “Bono de taquilla de Los Vengadores”. Entonces, sin querer, comparó la enorme cifra de Tom Holland con la que él se había ganado hace unos días. “Era una cantidad asombrosa de dinero”, le contó el actor británico a Meyers. “No era su salario, era su primer bono de taquilla. No todo el bono de taquilla, el primero. Y era más dinero del que jamás había visto. Era una suma de siete cifras, pero así es el entretenimiento”.

Hollander también compartió cómo las personas a menudo lo confunden con Tom Holland en situaciones no visuales, como por teléfono o por correo electrónico. “Obviamente, no me confunden con él, pero en contextos no visuales, me confunden con él todo el tiempo. Hablando con compañías de servicios públicos o cuando me presentan a alguien, hay niños muy emocionados, luego confundidos y luego decepcionados”, narró el actor, según la Nación.

Tom Hollander se encuentra actualmente inmerso en la promoción de la segunda temporada de la exitosa serie de FX, “Capote Vs. The Swans”. En esta nueva entrega, el talentoso actor británico interpreta el desafiante papel de Truman Capote, el reconocido autor y figura literaria.

Junto a Hollander, el elenco de la serie incluye a destacadas figuras como Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Molly Ringwald y Demi Moore.

