The White Lotus: La exitosa serie tendrá tercera temporada y anuncian dónde será

Tras cosechar la mitad de premios Emmy (ganó 10 de 20), y un Golden Globe, los fans de “The White Lotus” esperan con ansias saber más detalles de la temporada 3. En primera instancia, es toda una incógnita en cuanto al elenco, pero ya se sabe dónde viajaran los protagonistas.

Se conoció donde será grabada la tercera temporada de la serie.

La revista online Deadline afirma que los personajes de esta nueva entrega de HBO viajarán a Tailandia. La primera fue rodada en Maui (Hawái) y la segunda en Sicilia, Italia. Mike White y el equipo se encuentran viajando al país asiático en estos momentos, para agilizar la logística y darle estreno en 2024.

Quentin (Tom Hollander) besa a Tanya (Jennifer Coolidge) antes de traicionarla. (HBO Max)

Sobre Tailandia ya hay quienes han dado su opinión uno es el productor ejecutivo de The White Lotus, David Bernad: “Hemos intentando trabajar mucho en Asia y, con suerte, la tercera temporada será nuestra oportunidad de hacer que algo suceda allí”, confesó.

"The White Lotus 2", de HBO.

Por otro lado, siguiendo con la idea de tocar temáticas diferentes, la tercera temporada de esta serie tendrá un nuevo desenlace: “En la primera temporada destacamos el dinero y luego la segunda el sexo y creo que la tercera sería tal vez una especie de mira satírica y divertida sobre la muerte en la religión y la espiritualidad orientales”.

"The White Lotus 2", de HBO.

Finalmente, se sabe los posibles lugares específicos de Tailandia que será sede de las grabaciones. Las dos primeras temporadas se rodaron en hoteles Four Seasons y en Tailandia se encuentra cuatro en total: Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, Four Seasons Resort Chiang Mai, Four Seasons Resort Koh Samui y Four Seasons Bangkok.