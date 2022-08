Apareció una supuesta hermana de Camila Homs y es muy parecida a la ex de Rodrigo de Paul

Camila Homs no le esquiva a los escándalos. Sus problemas con su ex Rodrigo de Paul mermaron, pero ahora apareció una supuesta hermana de la modelo que su padre no habría querido reconocer. Horacio Homs sería el papá de Chiara Camila Pereyra, una joven que actualmente tiene 21 años.

En A La Tarde (AméricaTV), el programa que conduce Karina Mazzoccco, apareció una supuesta hija de Horacio Homs, papá de Camila y ex yerno del jugador. El empresario habría mantenido una relación con la madre de la joven cuando ella tenía 19 años y quedó embarazada, pero él no quiso reconocer a la niña.

Chiara contó cómo se enteró quién es su padre junto a su mamá, quien aportó datos para recontruir la historia. Además, aseguró que se ve parecida a la expareja de Rodrigo De Paul.

“Desde hace 7 años que lo busco e intento contactarlo. Estoy buscando mi identidad”, reveló sobre los esfuerzos que hizo para dar con el empresario. Y contó que decidió hacer pública su situación por “el sentimiento que tiene hacia su hija. Por eso hoy estoy acá”, remarcó.

Chiara Camila Pereyra se enteró quién es su padre cuando tenía 11 años y cuando cumplió 15 intentó contactarlo, pero él las bloqueó.

“Cuando yo tenía 11 años, mi mamá me contó que él era mi papá. Ella fue sincera y me dijo todo. Se conocieron hace 21 años. Salieron un par de veces, compartieron unas vacaciones y después no se vieron más”, narró.

“En el 2012 mi madre se había comunicado con él. Nunca logré a hablar con él porque me bloqueó. Nunca lo juzgué, me puse en el lugar de sus hijas. Yo solo quería un ADN para saber la verdad. Siempre me dio mucho miedo hablar con Romina y Camila”, contó angustiada.

Sin embargo, admitió el dolor que sintió todos estos años en los que no pudo empezar o cerrar la historia con su padre. “Todos estos años, yo sufrí un montón. Me dolió muchísimo su ausencia. Le mandamos mensajes, pero nos bloqueó”, sentenció.

“Necesito saber mi identidad. Su ausencia me perjudicó un montón. Pasaron 21 años, que no voy a poder recuperar. La vida es corta. No quiero irme sin estar frente a él”, expresó la joven.

“Amor por mí nunca va a sentir, pero -al menos- quiero poder estar cerca de él”, sentenció la supuesta hermana de Camila Homs.

Horacio Homs, el papá de Camila Homs.

