Una “fotógrafa” borró las fotos de la boda de sus amigos porque no la dejaron ni tomar un vaso de agua

Una fotógrafa improvisada borró todas las fotos que le había tomado a una pareja porque no le dejaron tomar un descanso de 20 minutos para comer o beber un vaso de agua. La mujer contó su mala experiencia en Reddit a través del usuario Icy-Reserve6995.

Según contó en ese sitio, había ido al casamiento como invitada y estaba acompañada de un amigo. Cuando llegó al lugar, los novios le pidieron que se encargara de fotografiar el evento. La mujer aceptó la oferta ya que la pareja le ofreció cerca de 5 mil dólares por el trabajo.

La pareja argumentó que no tenía suficiente presupuesto para contratar a un profesional por lo que había decidido pedirle a un amateur que hiciera el trabajo. Así, hizo lo suyo y tomó fotos de la ceremonia, la recepción y el discurso. Todo andaba bien hasta que la invitada pidió unos minutos para tomar un refrigerio.

“Alrededor de las 5 de la tarde, se sirve la comida y me dijeron que no puedo comer porque necesito estar de fotógrafo; de hecho, no me apartaron un lugar en ninguna mesa. Me estoy cansando y en este punto me arrepiento un poco de haber hecho esto por casi nada. También hace un calor increíble: el lugar está en una legión de veteranos y está como a 43 grados y no hay aire acondicionado”, contó.

Imagen ilustrativa. Foto: Web

La pareja también amenazó con no pagarle hasta que terminara la jornada de trabajo. La actitud autoritaria de los novios indignó a la “fotógrafa” y decidió eliminar todas las fotografías que había tomado.

“Con el calor, el hambre, el malestar general por las circunstancias, le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí, así que borré todas las fotos frente a él y me marché diciendo que ya no soy su fotógrafo. Si me pagaran 250 dólares, honestamente en ese momento habría pagado 250 dólares solo por un vaso de agua fría y un lugar para sentarme durante 5 minutos”, aseguró.