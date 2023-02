Silvia Peyrou: “Pensé que no subía más al escenario esta temporada”

“Andate amor mío” es la sensación teatral de la temporada, con los roles protagónicos de Germán Kraus y la recientemente debutante, Silvia Peyrou, que a pocos días del estreno había sufrido un accidente en el tobillo y debió someterse a una cirugía, con lo cual, debió retrasar su aparición en escena.

Sin embargo, a un mes de aquella (ahora) anécdota, Silvia se encuentra totalmente recuperada y feliz de haber debutado el jueves por la noche, luego de pasar por los inciertos momentos de rehabilitación junto a médicos y kinesiólogos.

Silvia y Germán Kraus son amigos y compañeros de teatro de muchas temporadas, sin embargo esta vez les tocó trabajar junto a un elenco local integrado por Renzo “Chory” Occhionero, Julieta Requena, Carla Petrus y Antonella Botter. La obra, dirigida por Carlos Kaspar, fue escrita por Martín Guerra y producida por Gabriel García y Renzo Occhinero.

Este no es un dato menor, ya que según contó SIlvia, es la primera vez que le toca trabajar conun elenco del interior y prodigó no pocos elogios a los actores locales, destacando su profesionalismo y entusiasmo.

En charla con Los Andes, Silvia Peyrou contó algunos detalles de su feliz recuperación en Mendoza, agradecida por el trato tanto de los productores locales como de los médicos y personal de salud que se ocuparon de su tratamiento.

Parte del elenco Foto: Jose gutierez

¿Cuándo pudiste subir, finalmente, al escenario para debutar con la obra?

Volví a exactamente ayer jueves 9 la verdad es que fue la primera vez de no poder estrenar una temporada mira que tengo bastantes años en esto pero jamás me pasó De no poder debutar Pero la verdad es que tuve un reemplazo maravilloso y pude hacer la rehabilitación me operó el doctor reza en la clínica francesa y me atendieron maravillosamente bien estuvo Matías roby también haciendo el apoyo psicológico para que yo me sienta cómoda y demás, porque a mí me había dado como como un ataque cuando me dijeron que era una fractura

¿Cómo fue la cirugía?

me pusieron seis esclavos y una placa. Estaba muy mal porque no no podía estar en el escenario, pero bueno, todos llega y yo puse mucho también.

El 6 había sido un mes de la operación y gracias a la recuperación, a las kinesiología, todo lo que me dijeron los médicos, la contención de los mismos del elenco y de toda la gente, la verdad que pude otra batalla más ganada.

¿Y desde Buenos Aires también te llegó ayuda?

La Obra Social de actores, no tengo palabras de agradecimiento. Yo quería operarme lo antes posible y la verdad que hicieron todo para que yo me pueda operar en el mejor lugar con los mejores médicos y me sentí muy cuidada primero con la producción de Gabriel García que me instaló en su casa porque yo tengo una casa muy linda, que me alquilaron pero las habitaciones que están en un primer piso y yo no podía subir. Nuestro medio sabrás es bastante complejo, sin embargo acá senti tanta humanidad y que cuidadban más el tema de mi salud que la función. Por supuesto se me pudo reemplazar con una actriz mendocina pero sentí mucho apoyo de ellos. en algún alguna humanidad tanto como que cuidaban más este el tema de mi salud que p

Dicen que un accidente siempre es un aviso, ¿Qué sentiste vos con esto que pasó?

Totalmente totalmente y bueno y yo me replanteo un montón de cosas, te imaginas que no poder moverme, mi hijo vino con un amigo para estar en la operación y también todo ese movimiento de que la familia venga, para cuidarme para estar en este momento y eso me ayudó también a pensar muchísimo.

Durante este tiempo en no pudiste actuar, ¿cómo te sentiste?

Los fui a ver tres veces con muletas, como pude, con una sillita que me ponían para acercarme porque quería apoyarlos, quría reírme, ver todo lo que habíamos trabajado, apoyar a mi reemplazo, esta chica Elena que le hizo perfectamente, entonces quería que sientan que yo estaba.

Y también me dio mucha emoción, sentí que tenía muchas ganas de estar en el escenario, por supuesto, pero también lo disfruté y estaba en constante comunicación con ellos.

¿Cómo se conocieron con el elenco mendocino y cómo te sentiste en los ensayos?

Yo tenía una propuesta para irme a Mar del Plata pero sinceramente este año me pasaron un montón de pérdidas,muy fuertes (mi madre y mi mejor amigo) y la verdad que quería hacer algo tranquilo.

Cuando me llamó Gabriel García y me propuso hacer esta obra con German Kraus, por supuesto que acepté, porque además amo Mendoza. Vinimos el 26 de diciembre , estuvimos en un evento hermoso, charlamos, nos abrazamos. Así que desde el principio fue una maravilla trabajar con este equipo.

Estamos contenidos con la dirección y la producción, como los directores, técnicos, porque es hermoso desde la persona que nos pone los micrófonos para el sonido iluminador en las acomodadores, el Teatro Imperial que es maravilloso. Ahora este domingo nos vamos a Alvear. Yo te juro que pensé que no subía más al escenario al escenario esta temporada.