Se viralizaron fotos de la esposa de Aníbal Lotocki y los daños del metacrilato son alarmantes

La esposa de Aníbal Lotocki ha sido el centro de atención en las redes sociales durante los últimos días. Algunos usuarios lograron viralizar fotos de ella donde se ve en bikini y se notan claramente los cambios de su cuerpo.

Aníbal Lotocki.

En medio de la desaprobación y repudio social contra el cirujano por la muerte de Silvina Luna, ahora todas las cámaras se voltean a su esposa ya que también ha recibido críticas. Los seguidores de la exparticipante de Gran Hermano exploraron su perfil de Instagram y descubrieron publicaciones preocupantes.

Le advirtieron que su salud podría estar en riesgo debido a las sustancias que posiblemente le hayan inyectado en los glúteos. Además, no dudaron en compartir fotografías en Twitter e Instagram.

Así se ve el cuerpo de la esposa de Aníbal Lotocki.

Las dudas surgieron a raíz de diversas imágenes en las que se ve a Silvina Luna haciendo ejercicio o luciendo un microbikini, en las cuales se observan hematomas similares a los que denunciaron las mujeres que acusaron al cirujano de negligencia médica.

Así se ve el cuerpo de la esposa de Aníbal Lotocki.

“Lotocki no te debe querer nada... para ponerte esos dos yesos atrás”, “¿Te podés sentar bien con esas dos cosas? ¡Qué deformidad!”, “Preparando el cuerpito para la diálisis... no hay escapatoria”, fueron algunos de los tantos mensajes que recibió María José Favarón, la esposa de Lotocki.

Como era de esperarse, la modelo e influencer no dudó en dejar su respuesta en la caja de comentarios y dijo: “¿Te preocupa la vida ajena? Tomate un reliverán si tenés nauseas”.

Así se ve el cuerpo de la esposa de Aníbal Lotocki.

La palabra de Majo Favarón sobre la posible detención de su esposo

Hoy se dio a conocer que la Justicia negó la petición de detención a Aníbal Lotocki luego del caso de Silvina Luna y tantos más que están vinculados. Más allá de esto, algunas horas antes su pareja habló al respecto.

María José Favaron. (Foto: Captura de pantalla)

“Siempre se presentó donde se tuvo que presentar, siempre declaró donde tuvo que hacerlo, siempre estuvo a derecho e hizo todo lo que la ley dice. A mí me parece muy injusto todo esto. Y con esto no digo que no me duela en el alma lo que le pasó a Silvina Luna”, comentó sin ningún miedo.

Seguí leyendo