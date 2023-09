Sandra Domínguez denunció a Aníbal Lotocki: su experiencia y los detalles del caso

Sandra Domínguez fue foco de atención de los medios de comunicación nacionales, luego de contar por primera vez en público su experiencia con Aníbal Lotocki. La nota la realizó a través del programa Intrusos, de América TV.

Luego de varias semanas de la muerte de la modelo argentina Silvina Luna, producto de mala praxis ocasionada por el polémico cirujano, en los últimos días han salido nuevas personas que dicen ser presuntas víctimas de Lotocki. En esta ocasión, Domínguez se animó a contar detalles.

En el programa Intrusos, de América TV, y conducido por Florencia de V, la actriz comentó lo que fue su calvario con el polémico médico por el año 2009: “Me operé siete veces con él. Uno confiaba, nunca dejé de ir porque por una cosa o la otra, siempre me tenía que restaurar algo”.

Posteriormente, continuó: “Me cortó tanto por dentro que yo me iba en sangre. Una de las asistentes me cosió en el consultorio. Yo la llamaba la bordadora”. Sobre los detalles de su operación, explicó: “Sin anestesia me colocaba cánula en los glúteos. Lo de él son intentos de homicidios reiterados”.

Sandra Domínguez

Luego de que una de las panelistas le comentó que no está muerta de milagro, Domínguez retrucó comentando que si se saca el producto que tiene actualmente en la cola, se queda sin ella. Además, recalcó que no sabe que le inyectó Lotocki.

Por último, sobre el triste fallecimiento de Silvina Luna, por causa de mala praxis, Sandra describió: “Al morirse Silvina, siento que tuvo una misión en esta vida: qué se haga justicia. Porque si no, no salía ninguna chica. Si no hablo, siento que soy desleal sin conocerla”.

Pidieron la detención inmediata de Aníbal Lotocki y está cada vez más complicado

Aníbal Lotocki está cada vez más complicado, luego de que un fiscal realizó un nuevo pedido de detención por otra causa. A la solicitud de Fernando Bulando por el caso de Silvina Luna, se suma una nueva denuncia del actor uruguayo, Raphael Dufour, por tentativa de homicidio.

El fiscal Lucio Herrera solicitó la detención del médico en la causa donde se lo investiga por “tentativa de homicidio con uso de veneno”. Además, pidieron la inhibición general de los bienes de Lotocki.

