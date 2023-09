Rocío Marengo responsabilizó a Pamela Sosa por las víctimas de Aníbal Lotocki y la liquidó en redes

La Asociación Argentina de Actores organizó una nueva convocatoria para pedir justicia por Silvina Luna y todas las víctimas de mala praxis. Pamela Sosa dijo presente en el reclamo, ya que ella es una de las damnificadas por Aníbal Lotocki, pero su presencia fue cuestionada por Rocío Marengo, por haber sido pareja del médico.

Pamela Sosa habló en "Poco correctos". (Foto: Captura de pantalla)

Sosa se presentó a la convocatoria como Stefy Xipolitakis y otras famosas y denunciantes que fueron operadas por Lotocki y sufren consecuencias en su salud por sus intervenciones. Incluso, fue ella la que ofició de vocera con algunos medios como Intrusos, lo que molestó a la actriz, quien se manifestó en sus redes.

“¡Que caradura! ¿Hasta cuándo vas a seguir colgándote? Muchas de las víctimas llegaron a tu ex por vos Pamela Sosa. Arruinaron cuerpos, vidas y familias. ¡Justicia x Silvina y todas las víctimas!”, lanzó Marengo, furiosa con ver a la exvedette en televisión.

Rocío Marengo responsabilizó a Pamela Sosa por las víctimas de Aníbal Lotocki

“¿Cómo la prensa le sigue dando pantalla? ¿Por qué no habla la gente que tiene que hablar? Médicos, colegio de médicos, Justicia, abogados. ¿Dónde están?”, cuestionó.

Las declaraciones de Pamela Sosa que indignaron a Rocío Marengo

No es la primera vez que Rocío Marengo apunta contra Pamela Sosa, ya que considera que es culpable por haber promocionado las operaciones de Aníbal Lotocki. Además, en su momento, le facilitó clientes a quien fue su pareja.

La ex de Lotocki habló con Intrusos (América TV) y se manifestó en relación al pedido de justicia por las víctimas del médico y de mala praxis. Fue luego que Marengo la liquidó en sus redes, señalándola una vez más como responsable.

“Fue muy emocionante el último momento en el minuto de silencio y ese aplauso para que ella pueda volar alto, que no va a poder volar alto hasta que no haya justicia”, expresó Pamela Sosa en diálogo con el equipo de Flor de la V.

“Hay toda una sociedad que está indignada, la gente se está muriendo... Mariano, Silvina, Mariano Zárate, Romina Vega...”, enumeró.

“Yo pienso que él tiene una protección. (...) Fernando Burlando me dice que la Justicia argentina lamentablemente es lenta, pero no puedo creer que, con esta presión mediática y social y la gente que se muere, los jueces no nos escuchen”, sentenció indignada.

