Rocío Marengo respondió a las críticas sobre su relación con Eduardo Fort

Aunque esté lejos de los medios de comunicación, Rocío Marengo no deja de exponerse en las redes sociales. Como es de público conocimiento, hace 10 años que está en una relación amorosa con Eduardo Fort y, desde siempre, fueron objeto de crítica.

Cansada de los rumores, de las polémicas y los mensajes negativos, la modelo fue contundente en las redes sociales y se expresó sobre su amor con el hermano de Ricardo Fort. En una publicación llena de amor, mostró imágenes inéditas junto a su compañero y todas las críticas le llovieron, lo que provocó su respuesta.

Rocío Marengo junto a Eduardo Fort. / Instagram

El post, posteriormente objeto de cuestionamiento, presentaba una serie de fotografías que mostraban a la pareja en varios momentos de intimidad, acompañadas de un conmovedor mensaje que expresaba: “Muchas felicidades, mi amor. Por mucho más y hasta el final de nuestras vidas”.

Cuál fue la respuesta de Rocío Marengo ante las críticas

Marengo abordó dos temas principales que generaron curiosidad y comentarios entre su audiencia: en primer lugar, compartió su perspectiva sobre la familia, y en segundo lugar, habló sobre la maternidad, compartiendo abiertamente las dificultades que enfrentó en ese aspecto.

Primero expresó su postura sobre una concepción de familia que va más allá de la estructura tradicional: “¿Familia? ¡Es la que formé! ¡Quizá no es la que forman algunos, ‘mamá, papá e hijos’! Pero tengo una familia hermosa que formé y alimento día a día, con amor y tiempo”.

Haciendo hincapié en materializar la idea de ser padres, Rocío abrió su corazón y comentó: “Lamentablemente, para que dejen de especular y tirar mierda tengo que decirles que todos los días con Edu deseamos ser padres juntos, ¡pero no llega! Dios lo manda y quizá no es el momento por ahora”.

Para cerrar el extenso descargo, apostó por el uso de la empatía por parte de todos aquellos usuarios que se dedicaron a criticar su visión de familia. “Besos y tratemos todos de #empatizar con el otro. Desde afuera, no se sabe el adentro de cada pareja y familia. No sean malos que la vida pasa rápido y no nos llevamos nada más que lo vivido. Mucho amor y felicidad a todos”, terminó.