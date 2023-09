De qué se trata la “Ley Silvina Luna” impulsada por Fernando Burlando

Desde hace varios días, se está debatiendo la denominada “Ley Silvina Luna”, un proyecto impulsado por el abogado y amigo cercano de la fallecida modelo, Fernando Burlando. Esta iniciativa busca establecer un marco regulatorio exhaustivo para las cirugías que involucran procedimientos de relleno facial y corporal.

Silvina Luna murió 31 de agosto luego de casi tres meses en terapia intensiva por problemas renales.

El objetivo principal de la “Ley Silvina Luna” es proporcionar un marco legal que garantice la seguridad y el conocimiento necesario tanto para los profesionales médicos como para los pacientes que buscan someterse a procedimientos de relleno. “La idea es que se genere un conocimiento obligatorio de los materiales. Cuando vos entrás a un quirófano, ponés tu vida voluntariamente en las manos del profesional de la salud, y ese tipo en ese momento y en ese lugar tiene poder nivel Dios. El marco da tranquilidad al médico y al paciente”, explicó Burlando en La Once Diez.

El abogado que está detrás de esta iniciativa también expresó su profunda tristeza por la pérdida de Silvina Luna, quien sufrió terribles dolores debido a procedimientos de relleno previos realizados por Aníbal Lotocki quien utilizó metacrilato. “Silvina era una mujer muy dulce, inteligente y con muchísimas ganas de vivir, por eso pegó tan fuerte la noticia, pero a todos nos explicó que ella estaba agradecida por haber vivido, y por haber vivido tan intensamente. Ahora hay que continuar por ella”, concluyó Burlando, destacando la importancia de esta propuesta en honor a su amiga.

Fernando Burlando reveló el último deseo de Silvina Luna y aseguró que trabajará para cumplirlo

En diálogo con Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina de Radio de la Ciudad, el letrado manifestó que la última voluntad de su clienta fue que creara una serie sobre Aníbal Lotocki y el calvario por el que atravesaron sus víctimas.

“Silvina me decía que necesitaba toda la causa, recopilar toda la información porque quería hacer la serie sobre la causa Lotocki. El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella, y los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome cómo veía la información y lo que teníamos para hacerla”, relató Burlando.

Silvina Luna le había hecho un ultimo pedido a su hermano.

Hasta último momento, la actriz tenía como objetivo, y peleaba, por obtener justicia y que se esclareciera su caso. En los últimos días, famosos y pacientes del polémico cirujano se manifestaron frente a su casa para exigir que este fuera preso. Entre ellos, se encontraban Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa (ex pareja de Lotocki), Iliana Calabró y otros ex pacientes con fotografías de Luna y Mariano Caprarola, recientemente fallecido por presunta mala praxis del profesional.

En cuanto a su último deseo, el abogado se comprometió a trabajar en conjunto con Ezequiel Luna para concretarlo. “Me acuerdo que Silvina me retó para que no me vaya del estudio y la espere para cuando tuviera que venir a buscar todo y empezar a preparar la serie. Su hermano, también quiere cumplir todos los designios y proyectos de su hermana, así que seguro lo hagamos”, aseguró.

