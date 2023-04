Romina Uhrig, furiosa con Gran Hermano, tomaría una fuerte decisión

La participante de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, está considerando tomar una decisión drástica tras su paso por el reality show de Telefe.

En una discusión en el programa Mañanísima, la panelista Estefi Berardi reveló que Uhrig estaba indecisa y pensando en romper su contrato con el programa, siguiendo el ejemplo de Alfa.

Según Berardi, Uhrig siente que no está obteniendo los resultados que esperaba y busca un representante que la ayude a conseguir más trabajo.

Romina de Gran Hermano

Sin embargo, estas palabras generaron la indignación del panelista Pampito, quien expresó su molestia ante la idea de que Uhrig esperara tener más trabajo en la televisión.

Él afirmó que ella no estaba preparada para ningún tipo de trabajo en la televisión, excepto quizás como cocinera. Aunque aclaró que no tenía nada personal contra ella, Pampito criticó la actitud de Uhrig al decir que no estaba preparada para ser diputada y sugirió que personas como ella eran responsables de los problemas del país.

En este contexto, parece que la carrera televisiva de Uhrig podría estar en peligro, y ella misma estaría considerando romper su contrato con Gran Hermano.

No está claro qué implicaciones tendría esta medida para la participante, pero es posible que la decisión de dejar el programa afecte sus posibilidades de obtener trabajo en la televisión en el futuro.

Alfa, confirmado para el “Bailando” y Telefe no para de masticar bronca

La convocatoria al nuevo “Bailando”, de Marcelo Tinelli, no para de generar polémica. Después de Holder se viene un nuevo ex Gran Hermano y en Telefe no puede contener el éxodo hacia canal América.

Este martes, Ángel de Brito anunció en LAM que Alfa es el segundo confirmado para el Bailando 2023, y de esta manera se convierte en el segundo ex Gran Hermano en ser convocado por la productora de Marcelo Tinelli, después de Tomás Holder.

Walter Santiago, como es el verdadero nombre de Alfa, fue el participante más polémicos del reality conducido por Santiago del Moro. Tal vez no haya ganado el certamen, pero sin lugar a dudas dejó una huella imborrable y su participación será recordada por mucho tiempo.

Desde que Marcelo Tinelli anunció la vuelta del ciclo de baile, inmediatamente le consultaron por los ex Gran Hermano. Es lógico pensar que después del éxito del reality de Telefe, Tinelli y América quieran “chupar” un poco del rating que generaban los “hermanitos”.

Con esta lógica, desde la productora están tentados con conseguir a los participantes que más traccionan en redes del ciclo como Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Nacho Castañares, Daniela Celis y Coti Romero. Mientras que otros, algunos de los “olvidados” quieren estar en las pistas de Tinelli.

Alfa hablando de Marcelo Tinelli.

Si bien aún no se dieron a conocer los detalles del arreglo de Alfa, De Brito contó que el hombre se reunió con la producción. El problema es que los hermanitos tienen contrato de exclusividad con la productora Kuarzo y Telefe por lo que las negociaciones son bastantes complicadas y el canal de las pelotas está bastante irritado con esta situación.

Llegó a circular que desde Kuarzo les habrían dicho a los ex participantes de Gran Hermano, que de pasar de canal tendrían que olvidarse de participar en los ciclo que emite Telefe.