Alfa de Gran Hermano blanqueó su relación con Delfina Wanger, la periodista 40 años menor que él

Alfa, el exparticipante de Gran Hermano, sorprendió al blanquear su relación con la periodista, Delfinal Wanger, con quien sale desde hace un tiempo. Luego de que salieron a la luz fotos de ambos, Walter Santiago habló de su relación con la joven, 40 años menor que él.

El exjugador de GH fue como invitado a A La Barbarossa, programa que conduce su amiga, Georgina Barbarossa. Allí, le consultaron sobre el romance que mantiene con Delfina y fue contundente con su respuesta, que la mayoría en el piso no esperaba de su parte.

Alfa y Delfina Wagner. Foto web.

Tal como ocurrió con la relación de Alfa y Camila adentro de la casa, la supuesta amistad de Delfina y el fierrero fue repudiada en las redes. Sin embargo, los protagonistas hacen oídos sordos a las críticas y viven su amor con total libertad, sin esconderse.

“¿Hoy Delfina es tu compañera?”, indagó Pía Shaw sobre la relación de Alfa y la joven de 19 años. A lo que él respondió: “Sí. Se sacó el pelo rojo, yo se lo pedí”. “Estamos empezando un vínculo. Me saqué el color de pelo no porque él me lo pidió sino porque me parecía una etapa ya cerrada”, aclaró la joven.

“Yo siempre me hice cargo de lo que yo sentía, no puedo mentir cuando voy a la tele. No puedo hablar por lo que siente esa persona, pero yo decía que a mí él me gustaba”, añadió sobre lo que siente por Alfa.

Además, habló de las críticas que recibió, sobre todo de parte de mujeres, por su vínculo con el hombre de 61 años: “Es horrible, es un re garrón pero bueno yo me la puedo bancar”.

“Recién casi me voy del programa porque no me gusta que me pongan al lado de la foto de otras dos pibas. Yo no le exigí que reconociera que está saliendo conmigo, él quiso”, dijo.

“Hubo mucha gente acá y en otros lugares que juzgaron la diferencia de edad, decían que es muy chica. Si yo mañana salgo con una de 30, van a decir ‘tiene 30 años’, lo mismo si salgo con una de 50. Yo nunca dejé que nadie se meta”, expresó Alfa sobre la diferencia de edad.

Alfa confesó que se enamoró de Delfina Wanger y se la presentó a su hija

Alfa encontró en Delfina la persona que estaba buscando para él y asegura que las otras mujeres con quienes lo vinculan no es cierto. Además, se la presentó a su hija, por lo que todo parece indicar que la relación de ambos iría muy en serio.

“Yo no la conocía a Delfina. A medida que la fui conociendo, fui viendo cómo es como persona, como ser humano. Es buena, tiene un corazón de oro y una inteligencia... Podés hablar de cualquier tema. Te escucha, te acompaña. Si estoy cansado y me quiero quedar tirado en el sillón, se queda conmigo”, agregó Walter.

“¿Ya conoce a tu hija?”, quiso saber Analía Franchín. “Sí”. Luego, al ser consultado acerca de un posible título para esta relación, Alfa disparó: “No existen los títulos”.