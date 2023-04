Se adelantó el lanzamiento de Gran Hermano 2023: cuándo será y qué cambios habrá

Aún con el eco del éxito de la última edición de Gran Hermano en el aire, Ángel de Brito confirmó, en su programa, que se adelantó el gran estreno del reality show más famoso del país. El conductor aseguró que de la fecha inicial del 4 de diciembre se pasó a fines de septiembre o principios de octubre.

“En octubre GH está en la televisión y ya empieza la etapa de casting”, aseguró el conductor de LAM y reveló que se triplicó la cantidad de aspirantes a entrar a la casa más famosa del país. “Hay 60.000 inscriptos para Gran Hermano”, dijo De Brito. “Para dar una idea, en el primero hubo 26.000″, agregó Marina Calabró, que estaba en LAM en calidad de invitada.

Ángel De Brito anunció que se adelantó el lanzamiento del nuevo Gran Hermano

“Lo que más llamó la atención en las ediciones de Gran Hermano del mundo es que en Argentina no se fue nadie de la casa. Nadie decidió abandonar la casa”, afirmó la periodista. Este detalle no es para nada menor. La edición 2022 no tuvo ningún abandono voluntario, pero sí una expulsión directa. Juliana “Tini” fue echada de la casa por no seguir las reglas de GH, pero en los últimos días reveló que estuvo todo armado.

CÓMO SERÍA ESTE GRAN HERMANO “GIGANTE”

En sus historias, Santiago Del Moro usó el calificativo “gigante” para referirse a esta nueva edición de Gran Hermano y según Ángel de Brito, esto tendría que ver con que la producción tiene pensado incluir desafíos extremos como los que se usan en otros países.

“Van a probar cosas que se han hecho en Australia, Dinamarca y Brasil”, aseguró el conductor de LAM sobre el gran proyecto que ya tiene fecha de comienzo.

“En Brasil había un botón rojo, que los participantes podían tocar en cualquier momento para dejar la casa” reveló un informe de LAM. Pero tal vez los más extremo sea lo que hacen en otras ediciones europeas y se trata del “congelado”.

En determinado momento, la voz de GH da la orden de “congelados” y en ese momento todos los participantes tienen prohibido moverse. El que se mueve se va, es simple. Durante el tiempo que están paralizados, entra un familiar o alguien muy importante para uno de los participantes. Una chica recibió la visita de su perro, un chico fue visitado por su papá y la visita más polémica fue la de la mujer de un participante que lo dejó en vivo después de que él le fuera infiel con otra participante.

La lógica (y la historia) han demostrado que después de un éxito es muy raro que se repita. Tal vez, la producción, con estas innovaciones, está abriendo el paraguas ante la posibilidad de que el rating no los acompañe.