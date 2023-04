Juliana Díaz liquidó a la producción de Gran Hermano y reveló que su expulsión estuvo armada: “Me hice la sorprendida”

Juliana Díaz vivió unas amargas fiestas de fin de año cuando le tocó abandonar la casa de Gran Hermano por decisión de la producción. A la joven la castigaron duramente por filtrar información del exterior tras su reingreso y pese a varias advertencias en el confesionario continuó repitiendo la infracción.

Lo cierto es que a casi cuatro meses de esta experiencia, la concursante decidió contar algunos detalles sobre su expulsión de la casa más famosa del país.

En un vivo a través de sus redes sociales, Juliana leyó los mensajes de sus fans y respondió ante una pregunta de una fan que le hablaba del momento de su salida del reality: “Si ustedes supieran... Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió ni nada. La psicóloga me dijo que sí tenía ganas de llorar, llore. Pero no”, disparó en una transmisión de Instagram.

“Me da risa porque la gente se burla de la expulsión. ¡Mi amor! Si supieras... Hay cosas que acepté a cambio de otras importantes. Yo quería entrar a la casa para darle un beso y un abrazo a Maxi, que lo veía muy mal. Yo sabía que afuera iba a hacer plata y creo que el programa nos abre una puerta grande. A mí me convenía estar afuera. Ahora puedo ventilar lo que quiera. Obviamente hay cosas que me guardo por respeto”, continuó Díaz.

Así fue la expulsión de Juliana de Gran Hermano

Juliana volvió en diciembre pasado a la casa de Gran Hermano gracias al voto de sus compañeros, específicamente por Maxi y el Conejo, quienes votaron por ella. Así, la joven oriunda de Venado Tuerto tuvo la chance de regresar a la casa más famosa del país y hacer su juego, con más ventaja que el resto, para poder llegar a la final.

Lo cierto es que apenas pasó la puerta de entrada, la jugadora empezó a difundir información del afuera, algo que está terminantemente prohibido porque rompe con el aislamiento de los demás participantes sobre todo de los que llevan más de dos meses encerrados. Y la joven fue advertida sobre esta situación en más de una oportunidad.

Juliana, expulsada. (Captura "Gran hermano")

A raíz de esto, el dueño de la casa decidió expulsar a la participante. En ese momento de sorpresa, Juliana expresó: “Estoy un poquito angustiada, pero bien. Me hubiese parecido lo correcto que hubiera una previa sanción de la cual nunca me enteré. No me lo informaron, me hubiese parecido lo más justo una primera sanción y no la expulsión directa. Me pareció muy fuerte la forma en que me sacaron de la casa. Muy repentino. Y sin ni siquiera dejarme agarrar las cosas y demás. Me pareció poco cuidado, fue muy fuerte para mí que de un momento para el otro me saquen y de esa manera”,