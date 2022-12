Nueva llamada de atención a Juliana y peligra su permanencia en Gran Hermano

Gran Hermano está en la etapa de repechajes. Por dos semanas no se va ningún participante, sino que entran tres de los que ya salieron.

Primero fue el turno de Juliana, que entró por empatar con Daniela y ser elegida por Alexis que tenía ese privilegio por el ser el líder de la casa. Este lunes vuelven dos más, por el voto de la gente.

JULIANA VIOLÓ LA REGLA MÁS IMPORTANTE DE LA CASA

Gran Hermano tiene una regla fundamental, vital. El aislamiento es total. Nadie puede tener contacto con el afuera y menos recibir información.

Cada vez que alguien grita, los participantes son enviados adentro de la casa, lo mismo si arrojan algo desde afuera. Así Thiago se enteró de la detención de su papá. Coti agarró una de las pelotas y fue sancionada por Gran Hermano, sacándole su voto en la rueda de repechaje.

La que parece no entender esta regla es Juliana que tras su vuelta ya le contó todo a Maxi, y por ende lo sabe toda la casa. Ya saben que el favorito es Marcos, que a Thiago no se lo quiere, que Coti no tiene aguante y varias cosas más.

Gran Hermano tomó la drásticas decisión de sancionarla mandándola directamente a la próxima placa, pero en las redes consideran que esto no es justo dado que la participante volvió a contar detalles del afuera.

En las últimas horas, Juliana fue sancionada en vivo. “Recuerden que está prohibido hablar del afuera. Gracias” se le escucha decir a Gran Hermano, mientras Juliana con cara de “yo no fui” se ataja: “Pero si no estamos hablando del afuera” dijo sorprendida.

En las redes sociales, esta actitud debería ser sancionada con la expulsión directa de la jugadora. Muchos creen que el juego ya se contaminó y que los participantes saben mucho más de lo que deberían.

En las redes piden la expulsión de Juliana por seguir contando cosas del afuera

Este lunes hay nueva gala de ingreso de ex participantes porque el domingo no hubo por navidad. ¿Habrá comunicado de Gran Hermano con sanción o expulsión de Juliana?