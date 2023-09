Quién es Martu Morales, la concursante del Bailando 2023 que rechazó a Martin Salwe para no tener problemas

Martu Morales es la influencer y bailarina que había sido elegida para compartir pista del Bailando 2023 con Martin Salwe, sin embargo, en cuestión de días, rechazó a su compañero y se le asignó uno nuevo.

Los motivos que llevaron a la joven de 18 años a rechazar al conductor de radio fueron las diversas acusaciones de Bulliying con las que es relacionado. De todas maneras, no quedó afuera del certamen y hará dupla con Yeyo de Gregorio.

“Es una locura, pero es re linda esta oportunidad y lo vamos a dar todo con Yeyito y Flor. La vamos a romper”, se mostró emocionada la oriunda de Zárate en LAM. En cuanto a Salwe expresó: “Está todo bien. No lo conozco personalmente y nunca hablé, pero si lo veo la mejor, lo saludo y todo”.

Por lo tanto, explicó el porqué de su decisión: “Fue un tema mío, como no estoy metida en la tele y vi que a él lo metían más en quilombos, yo no quería entrar mal. Me dije ‘yo soy del ambiente de las redes, me dedico a hacer humor y baile y nunca tuve problemas con nadie, y a él lo buscan más por eso y yo no quiero tener problemas con nadie’”.

Por último, Martu Morales concluyó: “No estaba muy de acuerdo con lo que hizo en El hotel de los famosos, capaz era armado y fuera de la cámara no era así pero no lo sé. Justo después me llamaron y me dijeron si me caía bien Yeyito, lo conozco desde el año pasado y nos llevamos súper bien, es como mi hermano mayor así que dije que sí”.

En lo personal, Martu forma parte del grupo de futuros talentos de redes sociales que nacieron con la pandemia y no deja de sumar reconocimientos como el Martin Fierro Digital que consiguió meses atrás o sus más de 2 millones de seguidores en redes sociales. A su vez, es embajadora de la marca FashionNova.

