Qué son los friendship bracelets, la moda furor entre las fans de Taylor Swift: cómo ser parte del club

Taylor Swift dio su primer concierto anoche y al igual que hará esta noche y mañana en el estadio de River Plate, promete dar un espectáculo sin antecedentes.

La cantante estadounidense, que cuenta con las participaciones de Sabrina Carpenter y el cantante argentino Louta como teloneros encargados de abrir el espectáculo, también ha generado una nueva ola de tendencias, como es el caso de los friendship bracelets.

La cantante estadounidense se presentó en River e hizo enloquecer a sus fans.

Los icónicos “brazaletes de amistad”, son un símbolo distintivo de las seguidoras de Taylor y son pulseras confeccionadas por las propias swifties que llevan palabras o frases relacionadas con la artista.

Estas pulseritas se arman para usar durante el recital y se cambian con otras fanáticas, transmitiendo un mensaje de amistad y unión.

Esta tradición surgió a partir del álbum “Midnights” (2002), en el que la canción “You’re on Your Own, Kid” habla de esta práctica. Uno de sus versos dice “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it” (“Hace las pulseritas de amistad, aprovecha el momento y saboréalo”).

Esto inspiró a las seguidoras de Taylor Swift a adoptar esta moda divertida y colorida, con el propósito de hacer nuevas amigas y dejar un lindo recuerdo a otras. Como resultado, en cada recital, muchas fans vuelven a casa con varias pulseritas regaladas por desconocidas.

Cuánto cuestan y como se consiguen las s friendship bracelets

El combo básico que llevan las fans de la cantante de 33 años es un paquete de letritas, un paquete surtido de canutillos y la tanza. El precio arranca desde los $1.800 y puede rendir para 4 pulseras, un número ínfimo para intercambiar.

Para la mayoría, el mínimo de pulseras necesarias para participar de la tendencia es de diez pulseras. Con lo cual, la inversión realizada parte en muchas ocasiones desde los $3.500 y puede llegar hasta casi los 40 mil.

En plataformas de venta online como Mercado Libre, se ofrecen pack de pulseras ya confeccionadas con frases. Diez unidades pueden encontrase a un valor desde $10 mil pesos.

