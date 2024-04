La guía para escuchar “The Tortured Poets Department” el nuevo disco de Taylor Swift

Este 19 de abril, los fanáticos de Taylor Swift podrán sumergirse en un nuevo capítulo de su música con el lanzamiento de su undécimo álbum de estudio, ‘The Tortured Poets Department’.

Aunque muchos esperaban el anuncio del lanzamiento de ‘Reputation (Taylor’s Version)’ durante los premios Grammy 2024, Swift sorprendió a todos al revelar sus planes para un álbum completamente nuevo.

“Este es mi 13º Grammy, que es mi número de la suerte, no sé si alguna vez les he dicho eso. Así que quiero agradecer a los fans contándoles un secreto que les he estado ocultando durante los últimos dos años, y es que mi nuevo álbum sale el 19 de abril”, anunció Swift emocionada al recibir el premio al Mejor Álbum Vocal Pop por ‘Midnights’.

El ‘Departamento de Poetas Torturados’, como se autodenomina Swift en este proyecto, ha compartido una guía detallada sobre cómo los fanáticos deben experimentar su nuevo álbum.

Así es la guía exclusiva de Taylor Swift

Taylor Nation, la página oficial de la cantante, publicó la “agenda de la reunión de la junta directiva” para el día del lanzamiento, que incluye instrucciones sobre cómo escuchar el álbum de manera adecuada.

“El pasante convocará la reunión y los miembros del departamento transmitirán el manuscrito del presidente”, haciendo referencia a Swift.

“Inicie sesión en la plataforma de transmisión de su elección y presione reproducir simultáneamente para que todos los miembros puedan revisar la evidencia juntos. Poetas relajados, consulten a su musa torturada antes de asistir”, señala la carpeta.

Además, se detallan los “temas de discusión a las 12 a.m.”, que incluyen todas las canciones del álbum. También se aconseja a los fanáticos tener a mano un dispositivo de escucha, un “uniforme proporcionado por el departamento”, talismanes, amuletos, refrigerios y un diccionario, ya que “después de todo, será tarde en la noche”.