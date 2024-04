Cuál fue la referencia directa de Taylor Swift para Fernando Alonso en su nuevo álbum: se reavivan los rumores

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores con una sutil referencia a Fernando Alonso en una de las canciones de su último álbum, “The Tortured Poets Department”.

La cantante estadounidense, actualmente una de las artistas más escuchadas en Spotify, dejó a muchos intrigados con esta conexión.

En su nuevo trabajo, Taylor Swift incluye temas que exploran diferentes aspectos de su vida personal, incluyendo relaciones pasadas y rumores recientes.

En particular, en la canción “imgonnagetyouback”, Swift aborda sentimientos de conflicto sobre volver con un exnovio y menciona a la escudería para la que corre Alonso, Aston Martin.

En un verso, Swift canta: “Soy un Aston Martin que condujiste directo a la zanja”, una línea que llama la atención de los fanáticos y de Fernando Alonso mismo.

El piloto de Fórmula 1 ha reaccionado positivamente, dando ‘me gusta’ a un tuit que citaba esta parte de la letra.

Esta referencia avivó las especulaciones en las redes sociales sobre la posible conexión entre Taylor Swift y Fernando Alonso, quienes previamente fueron relacionados en rumores.

Fernando Alonso renovó con Aston Martin y el proyecto lo sedujo para estar muchos años más con el equipo. (@astonmartinF1)

ARCHIVO - Fernando Alonso, piloto español de Aston Martin (AP Foto/Hiro Komae, archivo)

Aunque Alonso desmintió cualquier relación romántica, los gestos en redes sociales entre ambos continúan alimentando la curiosidad de los fans.

El like de Fernando Alonso en X

Taylor Swift apuntó contra uno de sus ex novios en el nuevo álbum

En este nuevo álbum, Taylor Swift no pasó por alto la oportunidad de expresar su particular forma de venganza musical, una característica que la ha definido a lo largo de su carrera.

Esta vez, parece que su ex pareja más reciente, Joe Alwyn, ha sido el blanco de sus letras. Los seguidores de la cantante interpretaron que Alwyn es el foco de la canción “El hombre más pequeño que jamás haya existido”, donde Swift sugiere que su ex enviaba mensajes a otra persona mientras estaban juntos, una situación que habría contribuido a su separación hace un año tras seis años de relación.

En declaraciones textuales de Taylor Swift, expresadas en la canción, se puede leer: “Y confesarás por qué lo hiciste... Y diré adiós. Porque no era sexy cuando no estaba prohibido. No estabas a la altura en ninguna medida de hombre. Habría muerto por tus pecados, pero en lugar de eso simplemente morí por dentro”.

Además, Swift no duda en hacer una acusación más contundente al afirmar: “Mereces prisión, pero no tendrás tiempo. Te deslizarás hacia las bandejas de entrada y te deslizarás entre los barrotes”.

La cantante dejó claro que, aunque intentará olvidar a su ex, nunca podrá perdonar sus acciones. “A simple vista te escondiste, pero eres lo que hiciste”, añadió.