Nuevo álbum de Taylor Swift: así es la letra en la que destrozó a su ex novio

Taylor Swift lanzó este jueves su nuevo álbum titulado “The Tortured Poets Department”, un trabajo que promete ser un éxito rotundo y que cuenta con el doble de canciones inicialmente previstas, con un total de 31 temas.

La artista, conocida por expresar sus emociones a través de sus letras, no ha defraudado a sus seguidores al incluir referencias personales y críticas veladas hacia algunos de sus ex.

En este nuevo álbum, Taylor Swift no pasó por alto la oportunidad de expresar su particular forma de venganza musical, una característica que la ha definido a lo largo de su carrera.

Esta vez, parece que su ex pareja más reciente, Joe Alwyn, ha sido el blanco de sus letras. Los seguidores de la cantante interpretaron que Alwyn es el foco de la canción “El hombre más pequeño que jamás haya existido”, donde Swift sugiere que su ex enviaba mensajes a otra persona mientras estaban juntos, una situación que habría contribuido a su separación hace un año tras seis años de relación.

Taylor Swift y Joe Alwyn desarrollaron su noviazgo lejos de los flashes. (ET)

Qué dice la canción en la que Taylor Swift apunta contra Joe Alwyn

En declaraciones textuales de Taylor Swift, expresadas en la canción, se puede leer: “Y confesarás por qué lo hiciste... Y diré adiós. Porque no era sexy cuando no estaba prohibido. No estabas a la altura en ninguna medida de hombre. Habría muerto por tus pecados, pero en lugar de eso simplemente morí por dentro”.

Además, Swift no duda en hacer una acusación más contundente al afirmar: “Mereces prisión, pero no tendrás tiempo. Te deslizarás hacia las bandejas de entrada y te deslizarás entre los barrotes”.

La cantante dejó claro que, aunque intentará olvidar a su ex, nunca podrá perdonar sus acciones. “A simple vista te escondiste, pero eres lo que hiciste”, añadió.

ARCHIVO - Taylor Swift presentó nuevo álbum (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Además de Joe Alwyn, Matty Healy, con quien Swift tuvo una relación breve, pero intensa, también ha sido tema de sus canciones.

En la pista “Fortnight”, Swift reflexiona sobre esta relación comparándola con la anterior, describiéndola como “salir del horno y meterse en el microondas”.