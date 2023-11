“Yo le digo que sí”: María Becerra elogió a Taylor Swift y se rindió a sus pies

Con la emoción a flor de piel, Argentina recibe a la cantante estadounidense Taylor Swift. Su llegada ha causado un gran revuelo en el panorama musical del país, y no solo entre sus seguidores.

La noticia también ha suscitado reacciones de entusiasmo entre sus colegas, como es el caso de la cantante María Becerra, que no temió afirmar que la admira.

La cantante argentina elogió a Taylor Swift.

En una reciente entrevista, la nacida en Quilmes, quien está promocionando su nuevo sencillo “Piscina” junto a Chencho Corleone, expresó su admiración por Taylor Swift. Aunque no se considera una “Swiftie” a ultranza, no dudó en alabar su talento y el carisma de la estrella de 33 años.

Durante la entrevista, María Becerra aseguró que si tuviera la oportunidad de trabajar con Taylor Swift no solo no lo dudaría ni un segundo, sino que, además, se conformaría con el solo hecho de estar cerca de ella.

“Si Taylor me dice ‘grábame un corito en una canción, yo le digo que sí’. Si me dice ‘Teneme el vaso de agua ‘, le digo que sí ‘”, dijo con humor la Nena de Argentina, expresando su total admiración por la artista que esta noche hará vibrar el Estadio River Plate con The Eras Tour, organizado por DF Entertainment.

Aunque María admitió que no se considera a sí misma como una fan, destacó como Taylor Swift tiene una manera de ser especial: “Me parece una copada ella, todos los videos que veo, es esa típica persona simpaticona, viste, que la ves riéndose, en este premio y está borracha”.

“Como vos”, le respondió el entrevistador, a lo que María Becerra reaccionó: “¡Como yo! y que soy dicharachera, entonces me encanta la gente así. Ella (Taylor) me transmite esa vibra”, contó la cantante de Automática.

