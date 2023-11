El modismo argentino que soltó Taylor Swift en pleno show e hizo estallar el estadio

Taylor Swift hizo vibrar a Buenos Aires con su primer concierto en el estadio de River Plate, desatando la euforia de los fans que colmaron el recinto y la ovacionaron desde su entrada al escenario.

La cantante, enmarcada en su gira The Eras Tour, deslumbró a una multitud de 70 mil personas, iniciando una serie de tres conciertos que culminarán este próximo domingo.

Taylor Swift en la primer noche de The Eras Tour en Argentina. (Foto: DF Entertainment)

Desde el comienzo, Swift expresó su emoción al dirigirse al público argentino: “Ustedes son increíbles”, pronunció con la voz entrecortada. El espectáculo estuvo lleno de guiños para sus fanáticos, destacando un momento particular durante la interpretación de “We Are Never Getting Back Together”.

En el estribillo, la artista modificó la letra con un argentinismo, sustituyendo “like ever” por un contundente “ni en pedo”, desatando la euforia de sus seguidores.

El momento, capturado en videos compartidos en redes sociales, revela la interacción de Taylor con un hombre del público, quien, con el micrófono en mano, expresó en español la frase característica argentina. Este gesto se viralizó rápidamente, generando la alegría y la complicidad de los espectadores.

La previa al concierto de Taylor Swift

La espera previa al concierto estuvo marcada por la actuación de artistas locales como Louta y Sabrina Carpenter, quienes amenizaron la previa con sus presentaciones.

Los fans, muchos de los cuales acamparon para asegurar una buena ubicación, se destacaron por su dedicación, vistiendo prendas que reflejaban las distintas “eras” de Taylor Swift, según la jerga de la artista.

Taylor Swift en la primer noche de The Eras Tour en Argentina. (Foto: DF Entertainment)

Taylor Swift, al ingresar al escenario con “Miss Americana & the Heartbreak Prince”, desató una ovación ensordecedora que la dejó admirada por la fuerza y el entusiasmo de sus seguidores argentinos.

Con 45 canciones, la cantante repasó gran parte de su carrera, ofreciendo un espectáculo inolvidable que resonará en la memoria de sus fans locales.

El primer show presentado por Taylor en Argentina fue un éxito y estuvo producido por DF Entertainment, misma productora que se encargará de los próximos.

