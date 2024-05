Dos productores de Gran Hermano afirman que Furia los amenaza para seguir en la casa: quiénes son

No cabe duda que Juliana “Furia” Scaglione es el personaje más polémico de esta edición de Gran Hermano. Desde que entró a la casa logró generar un alto fanatismo, aunque en el último tiempo fue muy cuestionada por sus acciones e incluso la acusan de recibir información de la producción.

En medio de toda esta situación, y ciertos deslice por parte de la jugadora donde expuso conversaciones que tuvo con productores, Ángel de Brito contó en LAM una fuerte interna que cambia el rumbo y justifica la permanencia de la doble de riesgo en el reality de supervivencia.

Dos productores del reality afirman que han sido amenazados por Furia.

“Me llega una información de Telefe, algo que hasta acá no se sabía. Obviamente me lo van a desmentir, pero me cuentan de la producción de Gran Hermano que están teniendo ciertos inconvenientes con Furia”, comenzó diciendo el periodista de espectáculo.

Luego, sin dejar espacio al debate lanzó la información: “Los inconvenientes, que, por supuesto no se ven al aire, transcurren en el confesionario. No solo se queja, sino que Furia amenaza a la producción”.

Finalmente, con humor el jurado del Bailando agregó: “Es un personaje hermoso, está volviendo locos a los participantes, los panelistas y a los productores”.

Luego de Brito replicó el mensaje que llegó a su celular y leyó: “Furia amenaza todo el tiempo a la producción, particularmente a dos muy conocidos para el medio, Graciano y Juan Manuel Méndez. La llaman al confesionario para bajarla y que se calme cuando ven estas situaciones de desborde, ¿pero ella que dice? que apenas la dejen afuera va a contar todo”.

“Están muy preocupados, en general, no solo las dos personas que nombre, porque lo pueda a llegar a decir y por si miente también. Si ella mañana sale y dice algo, la gente le va a creer a Furia. Es un problemita”, concluyó Ángel dejando sin palabras a todo el panel.