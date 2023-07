Ningunearon a Fede Bal por una nota en la que lo tildaron de “niño superdotado” y se defendió filoso

Fede Bal no logra despegarse de la nota de una revista de años atrás, en la que él y su madre son protagonistas. El título de la entrevista que le hicieron a Carmen Barbieri cuando su hijo aún era un niño dio qué hablar y generó un debate en Twitter en el que el actor se llevó varias críticas y él intentó defenderse.

“El hijo superdotado de Carmen Barbieri, una luz que se llama Federico”, es el título que lleva la nota de la tapa de una reconocida revista. En la foto están la capocómica y su hijo, quien en ese momento recién empezaba el colegio primario.

Criticaron a Fede Bal por una nota en la que lo tildaron de “niño superdotado”.

Al pie de la foto, explican que la actriz y su marido, Santiago Bal, habían descubierto que su hijo tenía un coeficiente intelectual alto. Por lo que, a la hora de elegir a qué colegio lo enviarían, optaron por una “escuela especial” en la que incentivaran sus talentos.

Un usuario de Twitter subió una foto de la nota a la red social y ninguneó al joven por el título de la nota, sin esperar que él saldría a responderle. “Ahora debe ser cientifico o fisico nuclear”, comentó sobre la entrevista que tiene más de 20 años.

Lejos de dejar pasar el comentario del internauta, Fede le respondió y generó una cataratas de mensajes en esa red social. “No, soy conductor de tv, y me pagan por conocer el mundo aunque no la puedas creer”, escribió Bal al respecto.

Carmen Barbieri junto a Santiago y Fede Bal en Villa Carlos Paz.

Liquidaron a Fede Bal en Twitter con mensajes en los que ningunearon su carrera artística

La respuesta de Fede Bal al usuario que se burló de la nota que hablaban de él cuando era niño generó revuelo. En Twitter, miles de usuarios le dieron “like” al tweet y dejaron sus comentarios en los que rebajaron la carrera artística del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal. Aunque no faltaron quienes lo defendieron por sus trabajos en televisión y teatro.

Carmen Barbieri, Santiago y Fede Bal

“Qué lindo ego que tiene el enano, lo único grande que debe tener”, “No, soy conductor de tv, y me pagan por conocer el mundo por ser hijo de… aunque no la puedas creer”, “Personas que lo conocen por conductor: nadie. Por ser él banana que es, todos”, comentaron algunos usuarios.

“Pero eso no te hace un superdotado, simplemente te hace el hijo sin talento de 2 personas conocidas q conoce a personas en los medios y pueden ubicarte. Intenta hacer lo q haces hoy sin ser “el hijo de...”, fueron otros de los tantos comentarios y memes que dejaron al pie.

