Federico Bal contó por qué lavó las sábanas a la madrugada, motivo por el que su ex descubrió sus infidelidades

Federico Bal se vio envuelto en un escándalo luego de que su ex sospechó que le era infiel porque usaba el lavarropas de madrugada y luego le descubrió fogosos chats con famosas con quienes él había tenido diferentes aventuras. Semanas después, el actor rompió el silencio.

Sofía Aldrey, la ex del hijo de Carmen Barbieri, por notificaciones que le llegaron a su celular supo que Federico metía a lavar ropa a la madrugada, cuando ellos no estaban juntos bajo el mismo techo.

Federico Bal se separó de Sofía Aldrey.

Automáticamente, la joven pensó que se trataba de las sábanas que usaba con sus amantes. Ese fue el primer indicio de que su pareja le era infiel, algo que pudo confirmar con sus propios ojos al leer chats con mujeres, muchas que ella conocía, los que luego filtró a la prensa.

Fede Bal habló del lavarropas que delató que le era infiel a Sofía Aldrey

Fue el notero de Intrusos, Pablo Layus, quien logró que el artista rompa el silencio. Si bien en diferentes oportunidades habló de su escandalosa separación, por primera vez se refirió al tema del lavarropas, que tanto llamó la atención cuando Yanina Latorre lo contó en LAM.

“Parece que se fue alguien y yo limpié las sábanas, pero no fue así. Ella pensó eso”, aseguró el protagonista del éxito teatral Kinky Boots.

“Lavé un montón de sábanas, ropa y cosas a las tres o cuatro de la mañana. Pero la explicación es otra. Posta que no es como piensan todos, que se fue una chica y yo lavé. No fue eso, pero no lo voy a contar porque me parece un montón”, dijo muy seguro.

Luego, fue el periodista quien contó la versión “oficial” que Fede Bal no quiso decir frente a las cámaras.

“Él había hecho una promesa de que no iba a haber más reuniones o fiestas en su casa. Eso no se cumplió”, comenzó el relato de Layus.

Fede Bal está envuelto en un escándalo de infidelidad

Y continuó: “Hubo una, uno de los invitados no se sintió bien, se acostó a dormir, en un momento se levantó y vomitó todo”, contó el periodista desde Carlos Paz.

“Sofi empezó a sospechar y vio que no cumplió nunca con el hecho de no hacer reuniones en su casa”, siguió. “No sé si Fede Bal decidió lavar… Quisieron lavar en ese momento para que no quede impregnado”, cerró el cronista de Intrusos.