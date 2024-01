Carmen Barbieri opinó sobre la nueva relación amorosa de Fede Bal: “Ha cambiado bastante”

Federico Bal no permitió que su polémica separación de Sofía Aldrey afectara su capacidad para encontrar el amor, por lo que decidió darle una segunda oportunidad al lado de Flor Díaz. Flor Díaz es una bailarina argentina que reside en México, y ambos mantienen una relación monógama a distancia.

Así es Flor Díaz, la novia de Fede Bal. / Gentileza

Después de inicialmente mostrarse reacia a conocer a su nueva nuera, Carmen Barbieri finalmente cedió y se reunió con su hijo y Flor Díaz. Posteriormente, en el programa “Mañanísima”, compartió detalles sobre la velada.

Así es Flor Díaz, la novia de Fede Bal. / Gentileza

A pesar de elogiar a Florencia, expresó algunas inquietudes y reclamos dirigidos a su hijo. “Parece que se llevan bien. Estábamos hablando con la mamá de Flor y decíamos eso, se engancharon, hablan el mismo idioma, yo estoy contenta. Si él es feliz, yo soy feliz. Ella me cae súper bien”, fue lo primero que comentó al respecto.

Qué opinó Carmen Barbieri. / Gentileza

Asimismo, la conductora llenó de elogios a su nueva nuera y detalló cómo se comportó con ella: “Es muy cálida. Me llamó después, me dijo ‘qué lindo que viniste’, ‘qué contenta estoy’. Yo no iba a ir. Todos decían que yo no la quería conocer, pero yo no lo quería quitar tiempo a ellos y meterme ahí por un día y medio que se van a ver”.

La conductora de "Mañanísima" le marcó la cancha a su hijo. (Foto: captura de pantalla)

Para terminar, la famosa vedette de la farándula argentina no se guardó nada e hizo un reclamo pequeño a su hijo frente a las cámaras. “Espero que nadie salga lastimado. Él ha cambiado bastante”, concluyó Carmen y, anteriormente, aseguró que la joven invitó a toda su familia a la velada y hasta preparó los postres.

Quién es Flor Díaz, la nueva novia de Fede Bal

Flor Díaz es una figura reconocida en el ámbito televisivo y artístico. Participó anteriormente en el programa “Bailando por un Sueño” de Marcelo Tinelli y fue pareja durante un tiempo de Martín Salwe. En el año 2021, fue la compañera de Pachu Peña en la Academia de Showmatch.

Así es Flor Díaz, la novia de Fede Bal. / Gentileza

Así es Flor Díaz, la novia de Fede Bal. / Gentileza

Aquellas personas que conocen a la bailarina la describen como una chica amorosa y encantadora. Se trasladó a México para participar en el programa “La máscara” y posteriormente viajó a Texas, Estados Unidos, para llevar a cabo un seminario de danza, demostrando su dedicación y continuo interés en perfeccionarse como bailarina.

Así es Flor Díaz, la novia de Fede Bal. / Gentileza