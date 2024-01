Carmen Barbieri confesó que se encuentra mal de salud: “Más complicada”

Los años no vienen solos y Carmen Barbieri lo tiene más que claro. Atendiendo todos los dramas que se le presentan, hace unos días contó que se realizó chequeos médicos para colocarse un chip sexual y tuvo otras noticias.

Qué le pasó a Carmen Barbieri. / Gentileza

Según los detalles que dio a conocer hoy en su programa “Mañanísima”, la conductora no está mal 100% de salud y deberá ser intervenida en cirugía. De acuerdo a los detalles que les brindaron desde los exámenes médicos, una de sus prótesis mamarias explotó.

“Quiero decir algo. Gracias a esta doctora maravillosa, Cristina, que me mandó a hacer unos estudios para ponerme el chip que me puso ayer, descubrí algo que no sabía”, dijo frente a las cámaras.

En el programa, reveló: “El estudio sobre el pecho izquierdo dio que mi prótesis mamaria está rota”. En esta edición, Barbieri se mostró junto a Cristina, su médica clínica de cabecera y quien la acompaña en sus chequeos generales de salud.

Luego de haberse realizado una resonancia magnética adicional, los resultados lanzaron estos detalles. “Rota la prótesis, no mucho, pero está rota”, agregó la doctora en cuestión.

“En pocos meses me tengo que operar porque no hay que dejar que la gelatina vaya migrando y se aloje bajo la axila, porque la operación va a ser mucho más complicada”, añadió.

Por último, para terminar con ese tema y continuar con el temario del día para el programa, Carmen agradeció a su médica. “Gracias a esta mujer y esos estudios hoy yo sé que tengo este problema y me tengo que operar”, cerró.

Cómo son las prótesis mamarias

Una prótesis mamaria es un dispositivo o producto que se coloca en la mama o el pecho de una paciente por diversas razones. Principalmente, se pueden distinguir dos motivos.

El primero, y más común, es estético. En otras palabras, la paciente busca mejorar la apariencia, volumen y proyección de su seno mediante el implante. La cirugía más solicitada es el aumento de pecho.

En contraste, la otra razón puede ser médica. Por ejemplo, en situaciones de reconstrucción mamaria debido a patologías, accidentes, problemas genéticos o como resultado de la extirpación tras un cáncer.