Le preguntaron a Carmen Barbieri sobre lo que une a su hijo y Sofía Clerici: “Pasó a ser otra persona”

Si algo faltaba en la vida de Fede Bal y Sofía Clerici, que están unidos por las polémicas amorosas, es que hayan tenido una historia juntos. Ante estos rumores, en Mañanisima quisieron saber más y le consultaron a Carmen Barbieri.

Diego Ramos puso en aprietos a la conductora del magazine de la mañana e indagó sobre un romance que Fede Bal habría tenido con la polémica modelo.

Carmen Barbieri fue consultada por el romance que habrían tenido Sofía Clerici y Fede Bal.

Dentro de la larga lista de mujeres famosas y bellas que pasaron por la vida amorosa del hijo de Santiago Bal, en Mañanísima, parece, sumaron un nombre más y es el de Sofía Clerici.

“Yo conozco una persona, que sé que no me miente, que me cuenta que la conoce a Sofía desde hace mucho tiempo y que era bella. Sigue siendo bella, pero con tantas cosas que se hace pasó a ser otra persona. No fea, sino otra”, aseguró Barbieri cuando hablaban de los cambios físicos de la modelo involucrada en el yategate.

Ese comentario de Carmen Barbieri sirvió para que el Diego Ramos se despache con un interrogante. “¿Puedo hacerte una pregunta?”, tanteó, mientras la actriz de 68 años advertía lo que se venía. “¡Es una chusma de barrio! ¡Es la tía!”.

Ocurre, que el actor y panelista fue certero y a quemarropa, indagó en una picantísima versión que relaciona a la modelo con el conductor de Resto del mundo. “¿Puede ser que se diga por ahí que haya sido tu nuera?”, pronunció.

Si bien Carmen no respondió, tampoco lo desmintieron, por lo que, si Fede Bal y Sofía Clerici tuvieron una historia de amor, esta está a punto de ser descubierta.

