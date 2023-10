Cuánto costó el lujoso viaje a Marbella de Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Nuevos detalles salieron a la luz sobre el lujoso viaje a Marbella del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y Sofía Clerici.

Según informó La Nación, las evidencias recogidas por la justicia, el costo del viaje en el yate El Bandido en el que pasaron parte de sus vacaciones asciende a 14,000 euros. Además, se determinó que la reserva del yate la hizo la propia modelo.

Venden el yate que utilizaron Martín Insaurralde y Sofía Clerici en sus vacaciones de lujo en Marbella

Los gastos relacionados con este viaje de lujo tienen un patrón común: no fueron realizados directamente por Insaurralde ni Clerici, sino que siempre hubo una empresa intermediaria involucrada. Estas empresas, a menudo ubicadas en otros países, manejaron los pagos de una manera no convencional.

Algunos de los lujosos regalos que le habría hecho Martín Insaurralde a Sofía Clerici durante sus vacaciones en Marbella.

Uno de los aspectos bajo escrutinio es la compra de pasajes de avión. El pasaje en Business de Iberia que costó 8,139.30 dólares para el vuelo a Europa fue adquirido por una agencia de turismo de Miami, tan solo un día antes del vuelo. El pago se realizó con una tarjeta de crédito American Express emitida en Estados Unidos.

El otro pasaje adquirido por Clerici por Air Europa, para viajar a Madrid, lo pagó a 3.801.993,60 pesos en efectivo. También mediante una agencia de viajes. Los investigadores están particularmente interesados en los pasajes de Insaurralde y en si pudieron haber sido comprados con fondos públicos.

Una vez en Marbella, la pareja se alojó en el lujoso resort Marbella Club, en una villa de 550 metros cuadrados. La estancia en esta villa se elevó a 24,000 euros por una semana. Nuevamente, los pagos se canalizaron a través de una agencia de turismo ubicada en un tercer país.

El resort donde se alojaron Insaurralde y Clerici durante una semana. Foto: Marbella Club.

Además, los investigadores han llegado hasta la agencia que alquiló el yate en el que se llevó a cabo el viaje, determinando que el costo del alquiler del barco ascendió a 14,000 euros. La reserva del yate fue realizada por Clerici, desafiando las afirmaciones previas de la modelo en el que dijo que se lo prestó un amigo.

LOS ALLANAMIENTOS

Se realizaron una serie de allanamientos en relación a la causa que investiga el origen del patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora. Estos operativos incluyeron la casa de Clérici, así como propiedades vinculadas a Insaurralde y la conductora Jésica Cirio, exesposa del dirigente peronista.

En uno de los domicilios Clérici, ubicado en el country Nordelta, se secuestraron aproximadamente 657.900 dólares, 2 millones de pesos argentinos y más de 2 millones de pesos uruguayos. También se incautaron dispositivos electrónicos, bienes suntuarios y varios documentos. Otro allanamiento tuvo lugar en una casa en Vicente López, indicó Clarín.

La Policía también registró la casa de Insaurralde en el country Fincas de San Vicente y otras dos propiedades, aunque el exintendente no estaba presente en ese momento. Se incautaron dispositivos y pendrives.

Además, se realizaron allanamientos en dos departamentos en el barrio de Palermo, a nombre de Cirio. En el marco de los operativos, la encontraron en el edificio de Cirio una camioneta Mercedes-Benz GLC negra con un valor de más de U$S80.000.

La camioneta Mercedes Benz de Jesica Cirio. (Foto: captura TN)

Un dato que llamó la atención de los efectivos fue que el vehículo, que estaba estacionado en el garaje de la modelo y conductora de La Peña de Morfi, no tenía patente.

Según informó Todo Noticias, Cirio compró la lujosa camioneta hace poco más de un mes, más específicamente el 8 de septiembre de este año. La chapa patente estaría en el interior del vehículo porque la modelo habría tenido un accidente.

No obstante, esta explicación no habría cerrado del todo, ya que la camioneta se ve en excelentes condiciones. A simple vista no se verían rastros de ningún accidente.

El vehículo, junto a otros elementos hallados en los distintos operativos, fue sumado al expediente donde se investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a Insaurralde, su exesposa Jesica Cirio y su supuesta amante, Sofía Clerici.

