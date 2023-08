La emocionante reacción de la hija de María Fernanda Callejón al recibir un mensaje de cumpleaños de Fede Bal

Federico Bal está viviendo un momento de exposición muy positivo, ya que disfruta de un enorme presente tras ser nominado a un Martín Fierro como revelación por su rol en el programa “Resto del mundo”.

Lo cierto es que esta exposición lo han hecho merecedor de muchísima fama y también varios fans en todo el país, siendo una de ellas Giovanna, la hija de ocho años de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.

Lo cierto es que este lunes la actriz sorprendió a todos al publicar en sus historias la reacción de la pequeña, quien en pleno festejos se le proyectó un video de Fede Bal enviándole saludos.

“Nos tiene que volver a juntar en el escenario, en las tablas. Te quiero mucho, que seas muy feliz, de verdad. Sos una de las personas que mas quiero, que más me gusta su compañía, cuando me mirás como me maquillo. Gio que tengas un cumple hermoso, te quiero muchísimo y por muchos años más de alegrías y diversión, y abrazá a tus amigos y familia que te quieren un montón”, fue el comentario que expresó Fede en este material audiovisual, donde se pudo observar a la niña llorando muy emocionada.

La dedicatoria de Fede Bal, que emocionó a Giovanna, la hijita de María Fernanda Callejón

Lo cierto es que el propio Bal reposteó esta publicación y agregó: “Es que me muero de amor con tu hija! Giovanna de mi alma! Esa princesita que tenes! Qué artista se viene!”.

Así fue el cumpleaños de Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón

En medio de los conflictos luego de separarse, Ricky Diotto y María Fernanda Callejón celebraron una fecha especial en común, como lo es el cumpleaños de su hija, Giovanna, quien celebró sus ocho años.

A través de sus perfiles de Instagram, la ex pareja le dedicó unas sentidas palabras a la pequeña y se emocionaron al recordar el momento e su nacimiento: “Giovanna! hoy cumplís 8!!!! No lo puedo creer. Qué grande estás! Pero quiero decirte que… Yo siempre te voy a necesitar!!! No importa la edad que tengas , VOS me haces reír , llorar , estresarme , a veces , hasta me volves un poquito loca pero también me abrazas cuando estoy triste! Y lo más importante? Me ayudas a ser cada día más y nuevamente fuerte!!! Porque siempre serás MI GRAN TESORO”, escribió Callejón.

La emoción de María Fernanda Callejón por el cumpleaños de Giovanna

Por su parte, Ricky Diotto manifestó: “Feliz cumpleaños Giovanna ojala nunca pierdas esa luz y jamás nada del mundo te contamine , acá voy a estar anticipando la jugada para cuidarte el resto de mi vida , soy tuyo para Siempre. Te amo. Papá…”.

La emoción de María Fernanda Callejón por el cumpleaños de Giovanna

