Fede Bal admitió que tiene un perfil en una app de citas: “Tengo muchos matches”

Fede Bal concedió una entrevista al programa “Noche al Dente” conducido por Fer Dente, por América. El actor habló sobre su vida después de la separación de su pareja Sofía Aldrey en medio de confirmaciones de infidelidad de su parte. Fede admitió que su capacidad para reírse de las situaciones difíciles de su vida, ha salvado a su familia del dolor.

El conductor bromeó acerca del lavarropas del que tanto se habló cuando se separó de Aldrey, y Fede respondió con humor, sin dar muchos detalles de lo sucedido. Además, habló sobre un grupo de marcas de electrodomésticos que lo convocó para hacer una acción a raíz del tema del lavarropas, pero que decidió rechazar la oferta.

Fede reconoció que a veces muestra demasiado su vida privada, y que debería trabajar en terapia para guardarse un poco más. También admitió que heredó cosas buenas y malas de ambos padres.

En un segmento del programa que se llama “Las 10 al hilo”, el actor tuvo que responder rápidamente a varias preguntas del conductor, entre ellas si algún famoso lo había bloqueado en las redes, si alguna vez le fueron infiel, y si se presentó como el hijo superdotado de Carmen Barbieri.

Fede habló sobre su paso por las aplicaciones de citas y cómo es su perfil en ellas. “Tengo muchos matches y nadie me cree que soy yo”, dijo el actor.

Fede mostró las fotos de la app de citas a la cámara, en donde se lo podía ver posando con anteojos negros, en traje de baño con el torso desnudo, y también en un composé de muchas postales con una leyenda que decía “Muchas gracias”.

Cómo le está yendo a Fede Bal en la app de citas tras su separación

El actor también reconoció que está saliendo bastante, pero que no está orgulloso de eso porque gasta mucha plata. “Porque las minas que yo invito son muy caras, yo no voy al centro, voy a lugares donde me conocen y me cobran más caro”, explicó.

En la entrevista, Fede Bal también habló sobre su obra de teatro “Lola”, que hizo en Carlos Paz con un gran elenco, y sobre su mudanza a una casa divina. Fede dijo que está roto, pero que intenta hacer sentir bien a la gente. “Yo no me ocupé de hacerlo público, no está bueno verlo en la tele, pero tristemente estoy acostumbrado”, aseguró.

Se filtraron chat subidos de tono de Federico Bal y Flor de la V y estalló la web.

“Agradezco mucho a la gente, yo viví desde muy chico en este medio y también lo viví con mis padres, con las cosas lindas y con las cosas feas. La tele es como mi lugar de amor”, afirmó el actor.

Fede Bal ha pasado por momentos difíciles en los últimos tiempos, pero ha logrado mantener su humor característico. El actor ha demostrado su capacidad para reírse de sí mismo y para seguir adelante, a pesar de las dificultades que ha enfrentado en su vida personal.