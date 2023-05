Sofía Aldrey fue durísima contra Federico Bal y lo lapidó con sus palabras: “Buscá por otro lado”

La relación de Fede Bal y Sofía Aldrey llegó a su fin luego de casi tres años juntos. La joven marplatense descubrió una serie de infidelidades gracias a la aplicación del lavarropas desde su teléfono celular, lo que la llevó a evitar hacer declaraciones públicas en medio de su dolor por la decepción sufrida.

Por su parte, Fede intentó mantener un perfil bajo, pero su profesión no se lo permitió. En algunas ocasiones fue interceptado, en su gira por Carlos Paz, por móviles televisivos para información interna del asunto.

Todos los días, en portales o programas, se revelaban nuevos detalles de lo que fue la escandalosa separación de los dos. Si bien lo manejaron con bastante discreción, hubo varios comentarios que no llegaron a buen puerto.

El jueves, mientras visitaba el programa Noche al Dente (América TV), el actor habló de su soltería y sus relaciones pasadas. Mientras tanto, Sofía Aldrey subió una historia virtual que parecía estar dirigida claramente a él.

Sofía Aldrey generó el enojo de su familia luego de brindar detalles de su escandalosa separación de Fede Bal. (Instagram).

El posteo de Sofía Aldrey para Federico Bal: una clase de psicología

Los internautas deslizaron que el contundente posteo de Aldrey contra Fede Bal tenía que ver con el texto que compartió en sus historias virtuales mientras él estaba al aire en el programa. Se trataba de un escrito de la psicóloga Patricia Faur titulado Los otros, en el que se habla del desamor, la soledad y el abandono.

El texto comienza diciendo: “Ya conociste el dolor. Ya te hundiste en la angustia. Ya sabés lo que es estar al borde del abismo y sentir que la soledad te quema la cara”.

El texto continúa hablando de la existencia de personas que, a pesar de haber conocido la oscuridad, han encontrado el sentido de la vida a través del amor y la solidaridad. “Están por todas partes, sólo hay que saber mirar”, dice el texto.

Fede Bal y Sofía Aldrey, en plena crisis luego de que Yanina Latorre revelara supuestas infidelidades del actor. (Instagram).

Y agrega: “No son superhéroes, no son famosos, no están en los diarios, pero están por ahí. Si los mirás a los ojos te vas a dar cuenta: les brillan, tienen nobleza y si mirás con más detenimiento, seguro, seguro, les ves el alma”.

“Los vampiros emocionales quieren tu sangre fresquita”, cerraba con una indirecta muy fuerte hacia su expareja.

El durísimo posteo contra Federico Bal.

La relación entre Fede Bal y Sofía Aldrey había sido objeto de atención mediática desde sus inicios. Pero ahora que la pareja ha terminado, Aldrey parece haber encontrado consuelo en las palabras de la psicóloga Patricia Faur.

A través de sus historias virtuales en Instagram, la joven marplatense ha enviado un mensaje claro a su ex pareja, en el que habla de la importancia de encontrar personas con nobleza y alma, en lugar de ilusionarse con vistosos narcisistas o manipuladores que nunca podrán acompañarla en el camino de la vida.