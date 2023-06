Federico Bal le dedicó un mensaje a Taylor Swift y las redes explotaron en críticas: “Degenerado”

Sin lugar a dudas, una de las características que más resalta en la personalidad de Federico Bal es su picardía al momento de crear vínculos amorosos. Esta vez, el hijo de Carmen Barbieri optó por dejar un mensaje para Taylor Swift y su fanáticas no lo dejaron pasar.

Fede Bal. (Instagram Fede Bal)

Hace muy pocos días se dio a conocer que la famosas cantante estadounidense pisará Argentina en el mes de noviembre para presentar tres shows como parte de su “The eras tour”. Miles y miles de fanáticas colapsaron la página web donde el día de ayer se llevó a cabo la venta de entradas pero la solidaridades no se quedaron afuera.

En este caso, Federico Bal utilizó Twitter para dejarle un mensaje a la blonda y causó bronca e indignación entre los fanáticos que la siguen por su música.

Taylor Swift "The Eras Tour"

“You can write my name in your blank space @taylorswift13!”, escribió en su red social. Al traducir este mensaje, Bal se refiere a que la cantante puede agregarlo a su “black space”, algo a lo que refiere en una de sus canciones más exitosas. Luego sumó otro mensaje: “Quiero que sepan que las leo, hermanas”.

Foto: web.

Los seguidores de Taylor Swift, conocidos como ‘swifties’, reaccionaron intensamente frente a la publicación del Bal, y le enviaron una variedad de mensajes. Algunas de las frases que utilizaron fueron: “Ni se te ocurra” o “Aléjate de Taylor, degenerado”.

Fede Bal le dedicó un mensaje a Taylor Swift.

No obstante, de manera humorística, algunos no veían con desagrado la idea de un posible romance entre el argentino y la cantante, además fantasearon con que una ruptura entre ellos que podría servir de inspiración a Taylor para crear nuevos éxitos en sus próximos álbumes.

Fede Bal se quiso hacer el copado con María Becerra y en las redes lo mataron

La reputación de Fede Bal nunca fue la mejor, pero después del escándalo con su novia Sofía Aldrey, el lavarropas inteligente y una larga lista de mujeres con las que habría engañado a la hija del dueño de medio Mar del Plata.

La cantante sorprendió con su estilo.

Desde entonces, mujer a la que se acerca Bal, es una “víctima en potencia” para los internautas, quienes saltaron a “cuidar” a María Becerra después de que el joven la “encarara” en las redes.

“Mañana les doy una linda noticia. Se viene temita con alguien que ustedes quieren mucho”, escribió la nena de Argentina en su cuenta de Twitter.

Fede Bal "encaró" a María Becerra y los internautas lo frenaron

Fede Bal citó el tuit y escribió: “Pero María, por Dios, dame un respiro. Tengo la de Rápidos y Furiosos y la de Boquita sonando 24/7 en mi cabeza, no creo tener espacio para una tercera. Igual sí, seguí así, tkm (te quiero mucho)”.

Fede Bal "encaró" a María Becerra y los internautas lo frenaron

Fede Bal "encaró" a María Becerra y los internautas lo frenaron

Seguí leyendo...