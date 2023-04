Lali Espósito sorprendió al negar su beso con Lola Índigo: “Voy a arruinar la fantasía, fue otra rubia”

Los rumores de un posible romance entre Lali Espósito y Lola Índigo se esparcieron como un reguero de pólvora, tras las indirectas que Lali dejó en su canción N5 y los videos que las mostraban bailando juntas en una fiesta.

No obstante, la artista argentina finalmente confesó que nunca había besado a la española, rompiendo así los corazones de muchos fanáticos que especulaban acerca de una relación secreta entre ambas.

Este juego de indirectas a través de sus canciones llevó a la participación de Lola en el remix de “M.A” de BM, en el que canta “Ella e’ de Buenos Aires y a Madrid me la traje. Me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje. Mi guachita e’ linda con o sin maquillaje. Si vuelvo a venir, porfa, me deja un mensaje”, una clara referencia a Lali.

Ambas artistas se habían encontrado en varias fiestas que la Bresh organizó en España mientras Lali estaba grabando la última temporada de Sky Rojo.

Lali negó haber besado a Lola Índigo, pero admitió haberse besado con otra rubia, lo que dejó a muchos fanáticos desconcertados.

La artista argentina se mostró sorprendida por la reacción de sus seguidores y los de Lola, quienes habían especulado sobre un romance secreto entre ambas.

La aclaración de Lali Espósito sobre el beso con Lola Índigo

“Voy a contar algo. Es verdad que yo me estuve besando con una rubia, pero no es Lola Índigo. Le estoy rompiendo el corazón a mucha gente. No me besé nunca con Lola Índigo, la amo”, aclaró Lali.

Lali Espósito y Lola índigo

A pesar de esto, la artista argentina no descartó la posibilidad de tener un romance con Lola en el futuro. “¿Le daría un beso? También, pero no es Lola la que estuve besando, es otra”, concluyó Lali entre risas.

Aunque los rumores de un romance entre Lali Espósito y Lola Índigo parecen haber sido solo eso, rumores, queda en el aire la posibilidad de que haya algo más entre ellas.

Lo que es seguro es que ambas son talentosas artistas que han conquistado el corazón de muchos fanáticos con su música y su estilo único. Como dijo Lali: “La amo”.