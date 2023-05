La China Suárez reaccionó ante la chicana de una usuaria y respondió con una ironía: “Me encantan”

A pesar de ser una de las mujeres más hermosas del país, la China Suárez tiene la misma cantidad de fanáticos como de haters. En las últimas horas se comunicó con sus seguidores a través de Instagram y aparecieron todos los grupos.

China Suárez en el ascensor

Aunque no siempre dé a conocer todos los detalles de su vida, la actriz siempre está trabajando en algún proyecto nuevo. Esta vez aprovechó los ratos libres entre grabaciones y quiso comunicarse con sus fans.

Como toda influencer y creadora de contenido, la rubia eligió transmitir en vivo por su cuenta de Instagram y así poder hablar con su gente. En esta red social cuenta con más de seis millones de seguidores, pero esta vez se presentaron algunos haters.

China Suárez, furiosa, en Instagram. (Foto: captura de pantalla)

La idea era tener una charla fluída con sus “amigos virtuales” por lo que se relajó y leyó la mayoría de los mensajes que le dejaban. Entre tantos, un usuario le consultó sobre cómo se sentía y ella dijo: “Soy medio especial con los procesos yo. Me voy a lugares muy oscuros, muy tristes y después salgo a flote. Como la mayoría de los piscianos y piscianas que conozco”.

El polémico mensaje que le llegó a la China Suárez

Luego comenzó el tema de los hombres de su vida. Aunque actualmente está soltera luego de su relación con Rusherking y en medio de los rumores con Marcos Ginocchio, tiene dos exparejas que son padres de sus hijos.

Cabré junto a Suárez y Rufina, la hija en común entre ambos actores. (Instagram).

“No han llorado por extrañar a sus papás juntos. No, porque nos ven muy bien a todos”. “Para mí influye cómo uno se los transmite y que son re presentes”, destacó sobre Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Al tocar este tema, un comentario particular apareció entre los otros tantos que la llenaban de preguntas y ella no dudó en sacar su lado más característico y especial: su sarcasmo. “Te gustan los motorhome parece”, pudo leer la rubia en un particular tono de burla.

Benjamín Vicuña y China Suárez.

Como era de esperarse, la cantante no quiso quedarse callada y respondió a ese usuario: “Me encantan”. Luego de silenciarse muy molesta, no dudó en arremeter contra este tipo de mensajes que seguramente le llegan a diario y concluyó diciendo: “Son chistes muy vintage”.