Denunciaron que la China Suárez consumió drogas en una fiesta y ella dio sus explicaciones

La China Suárez otra vez fue puesta en el ojo de la tormenta tras ser acusada de haber ido a una fiesta bajo los efectos de la droga. En redes, se viralizó un video de la actriz en la Bresh y varios usuarios la acusaron de hacer movimientos extraños con con su mandíbula.

La cantante decidió salir el pasado fin de semana y no se ocultó de las cámaras que la apuntaron en todo momento. Tras su separación de Rusherking, la China salió a divertirse y otra vez fue blanco de duras críticas.

Primero surgió el rumor de que la artista se mostró muy cerca y a los besos con el cantante e influencer de 21 años, Lauty Gram. También dijeron que había estado con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano, pero se encargaron de desmentirlo.

Y en las últimas horas, especularon con que la China Suárez se había drogado para ir a la reconocida fiesta, en la que también estuvieron presentes muchos famosos, como L-Gante y Wanda Nara, con quien tiene problemas personales muy serios.

“Che, ¿se me hace a mí o la China estaba mandibuleando mal?”, “Cómo mandibulea la China”, “Dame las drogas, China”, “Fua, redrogada la China...” y “Mandibulea jugó esa noche”, fueron algunos de los mensajes que dejaron usuarios de Instagram al pie de un video de la artista disfrutando de la fiesta.

Los comentarios desafortunados sobre su estado en la fiesta no pasaron inadvertidos para la artista, quien decidió salir a aclarar y eligió un comentarios en particular para responder.

“Che, la China no para de mandibulear”, decía uno de los comentarios y Eugenia Suárez comentó debajo. “Es que mastico el chicle así, horrible costumbre. No me drogo”, respondió contundente la actriz para despejar cualquier duda acerca de su vida personal.

Marcos Ginocchio sigue siendo noticia tras su triunfo en el reality show más famoso del país. Desde entonces, muchos han querido conocer más sobre su vida personal y sentimental, lo que ha generado todo tipo de rumores y especulaciones.

Desde que ingresó a la casa de Gran Hermano, Marcos ha mantenido un bajo perfil en cuanto a su situación sentimental. Antes de entrar al programa, se había separado de su pareja, pero no dio muchos detalles al respecto. Durante el programa, se rumoreó que podría estar de novio, pero él nunca lo confirmó.

Sin embargo, tras ganar el reality, Marcos se reencontró con su ex pareja y se tomaron algunas fotos juntos, lo que dejó claro que no había nada más que una amistad entre ellos. En una entrevista con Intrusos, Marcos confirmó que está soltero y habló de su encuentro con la China Suárez, a quien conoció en la fiesta Bresh, el sábado.

Cuando le preguntaron sobre su encuentro con la China Suárez, Marcos se limitó a decir que habían hablado un poco y que todo estaba bien entre ellos. No quiso hablar sobre un posible romance y negó rotundamente que hubiera algo más que una amistad entre ellos. A pesar de los rumores, la actriz no se ha referido al respecto.

