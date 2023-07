Karina La Princesita fue criticada por cortar un show y ella contestó: “Voy a parar todo”

Karina, la famosa cantante tropical, se volvió noticia en las últimas horas por un detalle muy particular. Fue sorprendida durante su show en San José, Entre Ríos cuando tuvo que interrumpirlo debido a un imprevisto, lo que llamó la atención de sus seguidores.

Karina La Princesita en entrevista. (Captura América)

Durante el show, Karina notó que dos niños estaban perdidos y decidió actuar con prudencia. Detuvo su presentación, explicó la situación y solicitó por el micrófono a los padres o acompañantes de los pequeños que se acercaran para reunirse con ellos, proporcionando algunas características de los mismos.

“Chicos, no quiero seguir cantando así. No voy a cortar el show, voy a seguir obviamente, pero me parece más importante esto”, comentó frente a toda la audiencia que la esperaba para disfrutar de su música. “Yo soy mamá, yo no puedo seguir cantando como si nada. Hasta que no encuentren a los papás de los niños perdidos no seguimos cantando”, agregó.

Karina en su show en Entre Ríos.

El descargo de Karina ante las críticas de su show

Tras resolver la situación, Karina La Princesita compartió historias en su cuenta de Instagram para explicar a sus más de tres millones de seguidores lo sucedido: “Recibí un mensaje que me dejó pensando y necesito descargarme”.

Al parecer, muchas personas la felicitaron por el increíble show que dio en la provincia entrerriana, pero otros se quejaron del tiempo que le tomó resolver el problema de los niños perdidos. Ante esto, la blonda dijo: “¿Pero cómo puede quejarse de que yo pierda tiempo, que en realidad no es tiempo perdido, cuando los chicos se pierden?”.

“Cada vez que hago un show se pierde alguna criatura y están aterradas, llorando al costado del escenario. Yo podría delegar ese trabajo pero no, yo voy a parar todo y hasta que yo no vea que esos chiquitos me dicen: ‘Sí, es mi familiar’. O yo quedarme tranquila de que no lo va a llevar cualquier persona, no pienso seguir cantando (...) Yo podría delegar ese trabajo pero no, yo voy a parar todo”, indicó.

Antes de terminar su extenso descargo en las redes, la Princesita concluyó: “Quéjense de lo que sea, pero no me pidan quedeje de dar a los chicos y chicas que se pierden en mano de sus familiares, porque no lo voy a dejar de hacer, le moleste a quien le moleste”.

