Coti Romero no dejó dudas y dio nombres: con qué cantante la engañó El Conejo

La separación entre Coti Romero y Alexis Quiroga, conocido como el Conejo, ha sido tema de conversación en los últimos días. Después de poner fin a su relación, surgieron rumores de infidelidades relacionadas con Quiroga, quien actualmente participa en el Bailando 2023.

Ahora, en una entrevista con Socios del Espectáculo, Coti reveló que pudo confirmar una sospecha que la tenía preocupada: que su ex también pudo haber tenido un romance con la cantante Karina La Princesita Tejeda.

El rumor de un encuentro íntimo entre el cordobés y la intérprete de “Corazón Mentiroso” surgió el 9 de julio, durante la fiesta posterior a la entrega de los premios Martín Fierro en un pub de Puerto Madero.

Ambos coincidieron en un grupo que incluía a Damián Betular, Lizy Tagliani y otros ex participantes de Gran Hermano, y disfrutaron de la noche bailando hasta la madrugada del día siguiente.

Sin embargo, un fanático capturó el momento en el que Quiroga acompañaba a Karina hasta el Hotel Hilton, donde estaba alojada, junto a Marcos Ginocchio, lo que generó especulaciones.

Aunque el supuesto vínculo entre Quiroga y La Princesita nunca se confirmó, Coti parece estar convencida de que entre ellos hubo algo más que una conversación en el boliche.

Las palabras de Coti Romero sobre las infidelidades del Conejo

“Esta vez es diferente. La venía sufriendo desde hace meses y cuando una persona tiene la esperanza de estar con la otra, sigue sufriendo. Ahora dije basta y es diferente. Ya no quería estar más mal”, expresó Coti al ser consultada sobre su separación.

Continuando con su relato, Coti agregó: “Me iba a dormir los fines de semana que yo no salía y buscaba mensajes y videos de la gente para ver si había videos comprometedores. Me quitaba mucha energía. Me dolió lo que dijo porque él sabe el amor y el respeto que teníamos.”

“Cuando él dijo que volvería conmigo... Yo pensé que no tenía que decir nada porque cuando uno hace las cosas bien, se ven. Yo con él no volvería. Es una puerta que se cierra definitivamente”, expresaba la correntina.

Romero explicó sobre Karina: “Estuve en la Fiesta Bresh y una persona me habló, me dijo que me quería con todo su corazón y me lo dijo porque yo me veía muy vulnerable con respecto a él, que es un tipo mucho mayor y tiene 30 años. ‘Es astuto y yo quiero cuidarte’, me dijo, afirmando que estuvo con la cantante.

La confirmación de esta sospecha afectó profundamente a Coti. “En ese momento me rompió el corazón, pero aún no tenía pruebas. Al final siento que Dios me tenía esperando, no era el momento y cuando pasó, me mostró videos, conversaciones, capturas, todo de golpe. Ahí dije: ‘No’”, confesó la correntina, quien también reveló que está buscando apoyo a través de la terapia para sobrellevar esta difícil situación.

