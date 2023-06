Tini Stoessel, La Joaqui, Karina La Princesita y Dalila enfrentan la depresión, el estrés y los ataques de pánico

En el último tiempo, precisamente en las últimas semanas, muchos famosos hicieron pública su lucha contra la depresión, el estrés, la ansiedad y los ataques de pánico, lo que generó empatía entre sus fans. Tini Stoessel, La Joaqui, Karina La Princesita, Dalila, Dani La Chepi y Alejandro Sanz, a nivel internacional, son solo algunos de los famosos que se abrieron y visibilizaron la importancia de la salud mental.

De un tiempo para acá, en redes se comenzó a valorar lo importante que es cuidar la salud mental, tanto como la física. Ir a terapia, en muchos casos, es tan necesaria como hacer ejercicio y alimentarse de forma saludable, y los ídolos de muchos decidieron hacer visible que en la intimidad, lejos de los escenarios y de las cámaras, también sufren.

Que famosos, aquellos a los que muchos idealizan, hablen de sus problemas, que cuenten que a veces les cuesta levantarse de la cama, que tuvieron ataques de pánico, que el miedo los acorraló o que sintieron que tocaron fondo, no solo los hace más humanos sino también cercanos a quienes los siguen.

La fama, un arma de doble filo: famosos blanquearon sus trastornos psicológicos

Karina La Princesita contó abiertamente en notas, pero sobre todo en sus redes, que sufre depresión y que hace todo lo posible día a día para salir adelante. Visibilizarlo para ella fue como sacarse una presión y un peso de encima y recibió el apoyo de sus fans.

Karina reflexionó sobre su estado de ánimo. Foto: Twitter/@kari_prince

La Joaqui, por su parte, tomó la decisión de cerrar sus redes y de suspender sus shows. En sus historias de Instagram, la cantante compartió un mensaje que preocupó a quienes la siguen, pero que ayudó a que muchos entiendan el momento por el que está pasando.

“Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar”, escribió la artista. Y explicó que “por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”.

Si bien en los últimos días hizo algunos posteos en sus redes, dejó en claro que volverá de a poco a retomar sus actividades, cuando se sienta la suficientemente fortalecida para hacerlo.

El preocupante mensaje de La Joaqui sobre su futuro: “Lamento tener que comunicar que…”

La artista subió a sus redes un comunicado.

Dani La Chepi desapareció por más de un mes de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 4 millones de personas. Fue Ángel de Brito quien había adelantado la decisión de la influencer, por recomendación médica, de atender las alertas que le dio su cuerpo.

Días atrás, regresó con el contenido de humor que la caracteriza, pero previamente les habló directamente a quienes la siguen y estuvieron preocupados por ella. En un video, contó que la palabra técnica de los médicos de los que tuvo es trastorno de ansiedad y depresión, a lo que se suma una anorexia nerviosa, que le quitó el hambre y la tiró en una cama por un largo tiempo.

La comediante contó que para salir adelante está haciendo “terapia cognitiva conductual, estoy con los médicos, con nutricionista que me están ayudando. Estoy entendiendo que esto es parte de la vida, que ningún estado es permanente, que esto también pasará”.

Además, confesó que sus ganas de salir de esa oscuridad la llevaron a probar todo. “Hice todas las terapias que se puedan imaginar. Biodecodificación, registros akashicos, terapia holística, reiki, fui a la Iglesia. Seguro me estoy olvidando de alguna”, confesó.

Tini Stoessel y Dalila, las últimas salir a hablar de su salud mental

Este lunes, un video de Tini Stoessel llorando en medio de un recital en Europa se viralizó en las redes sociales. Es que la cantante se quebró en su show en Barcelona y reveló que padeció ataques de pánico en el último tiempo, y hasta pensó que no iba a ser capaz de volver a subirse a un escenario.

Si bien Tini es famosa desde que era una adolescente, cuando saltó a la fama con Violetta, también tiene cosas que no logra enfrentar y resolver de su vida personal y profesional y llevó un importante mensaje a los millones de jóvenes que la siguen.

“Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. (...) No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme; fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme y saqué fuerza para alcanzar esa meta”, expresó la artista.

Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy haciendo terapia todos los días. Y aquí estoy. Así que mi vida está buena de a ratos, como la de todo el mundo”, confesó Tini Stoessel a EL PAÍS tras ser consultada por este medio.

El llanto de Tini Stoessel en su show de España.

Otra de las cantantes que hizo uso de sus redes para hablar de su salud fue Dalila, quien contó a través de un posteo que debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia y que padece una crisis de estrés. Además, subió una foto desde la cama del hospital en el que está internada.

“Hola a todos, me operaron de urgencia, y tengo crisis de estrés,y anoche mi familia me llamaban preguntando si estaba bien para la cirugía de hoy a las 6 de la mañana, a los que hablan por que tienen boca, ocúpense de sus vidas. Y gracias a los que entienden que somos humanos”, escribió al respecto.

Famosos enfrentan la depresión, el estrés y los ataques de pánico.

Alejandro Sanz volvió a referirse a su salud mental y llevó un mensaje de tranquilidad a sus seguidores

A fines de mayo, Alejandro Sanz no dudó en hacer público el complicado momento emocional que atraviesa, refiriéndose a su salud mental. Mediante un posteo en sus redes sociales, el artista se refirió a su salud mental y preocupó a sus fanáticos, quienes no dudaron en apoyarlo.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, expresó el artista Alejandro y envió un mensaje de aliento con aquellas personas que padecen lo mismo.

Famosos enfrentan la depresión, el estrés y los ataques de pánico.

El cantante español utilizó su cuenta oficial de Twitter para abrirse a sus fanáticos y hablar sin tapujos de lo que le pasa, para luego replicar el mensaje en sus historias de Instagram. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo”, comenzó diciendo Sanz.

Luego de varias semanas, este lunes reapareció en la misma red social y contó cómo se siente. “Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo”, se sinceró.

