El problema de la depresión en el deporte: el caso de una leyenda del fútbol que contó su calvario

Thierry Henry fue uno de los mejores jugadores franceses de la historia, que en las últimas horas brindó una entrevista y reveló un durísimo momento que le tocó vivir mientras estaba activo.

Henry, ganador de la Copa del Mundo con la Selección francesa, tras su retiro también dirigió los equipos juveniles del Arsenal, se desempeñó como entrenador asistente para Bélgica y ocupó puestos de entrenador en jefe en Mónaco y Montreal Impact. Actualmente es el entrenador de Francia Sub-21 y pudo ser franco al hablar sobre la depresión.

El ex delantero francés confesó a corazón abierto los obstáculos y los momentos difíciles que atravesó en su carrera y confesó que sufrió depresión: “Estuve mintiendo durante mucho tiempo porque la sociedad no estaba preparada para escuchar lo que tenía que decir. A lo largo de mi carrera, probablemente pasé por períodos de depresión. Soy la persona que soy por esos momentos”.

ARCHIVO - Thierry Henry durante una rueda de prensa en París, el 29 de agosto de 2023. (AP Fto/Sophie García, archivo)

Además, el máximo goleador de la historia del Arsenal inglés, con 228 goles en 377 partidos, contó cómo era la relación con su padre: “Cuando era joven no recibía mucho amor y cariño. La primera vez que mi padre me abrazó, me dijo: ‘este bebé será un gran jugador de fútbol’. A partir de entonces, fui programado para el éxito. Mi padre tomó el control total de mi cuerpo y fue difícil. Nunca estuve feliz cuando marqué. Siempre busqué su aprobación”.

“Me puse una capa. Tendemos a correr en lugar de afrontar nuestros problemas. Estaba aislado y no poder ver a mis hijos durante un año fue duro. A mí me tuvo que pasar algo así para entender mi vulnerabilidad. La empatía, el llanto. Lloraba casi todos los días sin motivo alguno. Me salían las lágrimas. No sé por qué” agregó el Henry refiriéndose a como llevó la pandemia del COVID-19.

Thierry Henry, leyenda del Arsenal inglés

Por último, el francés se mostró emocionado y concluyó: “Estaba llorando, pero técnicamente era el joven Thierry el que lloraba. Estaba llorando por todo lo que no consiguió”.

Recordemos que como jugador se desempeñó en activo durante 20 años, que también incluyó temporadas en Mónaco, Juventus, Arsenal, Barcelona y New York Red Bulls. Marcó 228 goles con el Arsenal durante sus dos etapas, ganando dos títulos de la Premier League antes de mudarse al Camp Nou, donde consiguió un par de coronas de La Liga y la Liga de Campeones.