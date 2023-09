Impactante relato de Ana Paula Dutil sobre la etapa más oscura de su vida: “Tomaba alcohol y dormía”

Ana Paula Dutil fue tema en las últimas horas luego de que se viralizó un video en el que habla de una estapa oscura de su vida en el podcast de “Las pibas dicen”, proyecto en el que está junto con sus excuñadas, Julieta y Rosario Ortega, y sus amigas, Andrea Rincón y Fernanda Cohen.

En las redes del podcast, compartieron un fragmento del momento en el que la exmodelo confesó que sufrió depresión y dio detalles de uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar en su vida.

“Yo no tenía ganas de nada, de nada, ni siquiera enojo tenía. ¿Y qué pasaba? Mis pensamientos eran muy oscuros, todos malos pensamientos”, comenta en el fragmento que seleccionarion para las redes.

Y sorprendió al revelar cómo enfrentaba esa situación: “Lo que yo hacía era tomar alcohol, dormir todo el día. Tomaba, tomaba alcohol y dormía todo el día”.

“Lo hacía para callar esa cabeza porque tampoco estaba eso, ¿no? Yo ya no quiero estar acá, pensaba, no quiero que los demás sufran por verme cómo estoy, pero yo no tenía fuerza para hacer nada”, se sinceró frente a la mirada atenta de las otras cuatro mujeres que integran el proyecto.

Ana Paula Dutil habló sobre la etapa más oscura de su vida.

El apoyo de los hijos de Ana Paula Dutil tras escuchar exponer su intimidad

Si bien este fue solo un recorte del relato de Ana Paula, bastó para que captara la atención de todos. Entre ellos de sus dos hijos menores, India y Bautista, fruto de su relación con Emanuel Ortega, de quien se separó hace alrededor de cinco años y volvió a hacer pareja con Julieta Prandi.

Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega cuando eran pareja.

Debajo del video que compartieron en el perfil de Instagram de “Las pibas dicen”, se destacaron los comentarios que dejaron los jóvenes, apoyando a que su madre se haya animado a contar su historia frente a las cámaras.

“La mujer más fuerte que conocí en mi vida. Te amo”, expresó India junto a un emoji de un corazón rojo. En tanto que Bautista añadió: “Sos lo mas lindo que tengo en esta vida. Si tan solo supieran lo fuerte y hermosa que es mi madre por dentro y por fuera. Te acompañé, y lo volvería a hacer las veces necesarias para que tu esencia siempre esté presente en nuestras vidas”.

Ana Paula Dutil habló sobre la etapa más oscura de su vida.

