Ana Paula Dutil rompió el silencio y habló sobre la nueva relación de su ex con Julieta Prandi

Finalmente y luego de varios días esperando la palabra de Ana Paula Dutil luego de que se confirmara el romance entre su ex marido y Julieta Prandi, la modelo habló con Ángel de Brito en CNN Radio y comenzó diciendo: “No me siento muy cómoda haciendo estas cosas pero me provoca tanta mentira. Entonces está bueno dar la cara y contar la verdad”, dijo la modelo desde Miami.

“Es muy feo todo lo que se dijo, dejar mal parada a la familia de Emanuel... Conviví 20 años con la familia de Emanuel y son maravillosos. Que digan que ellos planearon mi vuelta a Argentina para reconquistarlo es una locura. Es todo mentira”, aseguró.

Luego sobre su separación dijo: “Con Emanuel nos separamos en agosto del año pasado. Estuvimos 20 años juntos, un montón, con muchas idas y vueltas. Y nos costó mucho separarnos, pero lo hicimos bien, amorosamente. Fue muy sano, al menos para mí. Y entendimos que ya está, que hay ciclos que se acaban y el nuestro se acabó”, manifestó Dutil.

“Cuando decidimos separarnos vino la idea de irnos a Buenos Aires, que lo decidimos juntos, porque sentimos que era lo mejor para la familia. Lo planeamos para hacerlo en junio, que mis hijos terminaban la escuela, pero la pandemia no lo permitió hacer la mudanza. Entonces me la estoy haciendo ahora”, explicó dejando en claro que no tiene intenciones de reconquistar a su ex.

Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil estuvieron juntos 20 años y de su relación nacieron dos hijos en común: Bautista (19) e India Ortega (15). La modelo además es madre de Teo y Noe de su primer matrimonio con Fernando Ranuschio.