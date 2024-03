Karina La Princesita atraviesa un duro momento de salud: “No hay control”

En una nueva ocasión, Karina alarmó a sus seguidores con un terrible posteo en las redes sociales. Tal como lo hizo hace algunos meses, habló nuevamente sobre la mala situación de salud mental que está atravesando.

Karina habló nuevamente sobre ataques de ansiedad. / Archivo

Esta vez, compartió una foto suya con letras blancas en donde expresó todos los detalles sobre su actualidad más íntima. En su primera línea fue muy sincera y escribió: “La verdad no me quiero hacer la boluda”.

“Hace mucho no tenía ansiedad. Pero estos dos días fueron fatales y hoy más”, detalló sobre las últimas horas en las que ha vivido malos ratos debido a este problema. Además, aconsejó a quienes también padecen ansiedad y recomendó acompañamiento.

Karina habló nuevamente sobre ataques de ansiedad. / Archivo

“Entiendo y abrazo a cada uno que lo padezca porque no hay control cuando eso pasa. Rodeense de gente que los abrace, los entienda y no los juzgue. Que no digan nada que pueda empeorar lo desesperante que es padecerlo porque es realmente desesperante”, pidió a sus seguidores.

Karina habló nuevamente sobre ataques de ansiedad. / Archivo

Para cerrar su emotivo posteo, agregó otras palabras en una nueva imagen y le agradeció a quienes la acompañan: “Gracias amigos por estar. Gracias gente por el amor en cada show de hoy”.

El apoyo de El Polaco a Karina

En una ocasión del 2023, Karina La Princesita compartió que experimentó un fuerte ataque de ansiedad antes de un show en Chaco. Cuando se le preguntó sobre la difícil situación que atraviesa la madre de su hija Sol, El Polaco prefirió no opinar directamente, pero dejó en claro que siempre estará allí para brindar su apoyo.

El Polaco habló del mal momento de Karina. / Archivo

En una entrevista con Intrusos (América) el día de hoy, al cantante se le preguntó cómo está llevando el proceso que atraviesa su ex pareja. Él respondió: “Bien, yo no hablé más con ella de este tema. Es un tema en el que no me meto, pero ella sabe que si necesita una mano, yo voy a estar”.

Karina y el Polaco cuando eran pareja.

Tras estas palabras, se refirió al círculo cercano de la cantante: “Yo creo que ella tiene su gente, su entorno que la ayuda un montón y de este lado, como el papá de Sol, sabe que si necesita estoy”.