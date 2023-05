Karina La Princesita se puso un corset que prendió con tiritas y su delantera quedó expuesta

Karina La Princesita subió fotos de una de sus últimas presentaciones y causó furor con el look que eligió para su show. La cantante reveló recientemente que no atraviesa un buen momento personal, pero su carrera artística no para de crecer y mucho menos el número de seguidores en sus redes.

En Instagram tiene más de 3 millones de seguidores con quienes interactúa a través de sus posteos e historias, donde suele dar pistas de sus estados de ánimo y recibe el apoyo de sus fanáticos, que están al pendiente de ella.

Karina La Princesita

No hay dudas de que Karina es de las artistas más talentosas y eso hizo que se mantenga en el medio durante tantos años. Además, estudió y se perfeccionó para estar donde está y sus shows se llenan de gente que espera verla brillar en los escenarios.

Para cada presentación, la artista elige muy bien sus vestuarios y ya es una clásica la falda corta y las botas. Ese es el look preferido de La Princesita, que trata de respetar en sus shows, como una marca personal.

Karina La Princesita

Sin embargo, para una de sus actuaciones en La Trastienda, optó por un pantalón negro, con tajos y un corset que se quedó con todas las miradas del público y la red.

El top se prendía por delante y con tiritas cruzadas, por lo que parte de su abdomen y de su delantera quedó completamente al descubierto. Además, al look le sumó una boina negra, que le dio el toque.

Karina La Princesita

“Acá lo que fue @latrastiendaoficial 1 el día martes llena de emoción y risas. Gracias público hermoso por estar y en especial a mis invitados de esa noche”, escribió al pie de sus fotos que en pocas horas recibieron más de 21.500 “me gustas”.

“Que linda sossss !!”, “Hermosaaa”, “Nanana que cosita preciosa, esa boina por favor Karina”, “Tan profesional, tan especial lo que sos”, “Que hermosa Kariii, hermosa trastienda te mandaste muy feliz de estar ahí”, fueron algunos mensajes que le dejaron.

Karina La Princesita

Karina La Princesita

Karina La Princesita

El vestido escotado y súper corto que enloqueció a los fans de Karina La Princesita

Karina La Princesita cumplió 37 años el 30 de enero e hizo una fiesta para celebrar. La cantante invitó a sus más íntimos y a algunos famosos y recibió el nuevo año con todo, y el look que eligió para la gran noche se robó todas las miradas.

La artista lució un vestido verde, híper corto y con un increíble escote que enloqueció a todos los que la siguen desde hace años. Además, al outfit le sumó un blazer largo de color violeta, que contrastó con el verde y el naranja de su bolso.

Karina La Princesita cumplió 37 años.

Karina La Princesita cumplió 37 años.

Karina La Princesita cumplió 37 años.

Enamoró a todos en microbikini

Se mostró lista para enfrentar el 2023

Seguí leyendo