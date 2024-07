Detuvieron al hermano de Karina “La Princesita”: le pegó a una vecina con un palo

Ezequiel Leandro Tejeda, hermano de la cantante Karina “La Princesita” , ayer por la tarde fue detenido en la localidad bonaerense de Carapachay tras un violento incidente con una vecina.

Según la denuncia policial, Tejeda agredió a la mujer con un palo, causándole heridas. El detenido tiene antecedentes de violencia que compartió su hermana en el 2019 cuando intentó agredir a su madre.

El hecho se produjo en la calle Triunvirato al 2900, en el partido de Vicente López. La víctima llamó a la policía acusando a Tejeda de golpearla y herirla. Un patrullero acudió al lugar, donde el hombre fue detenido y luego trasladado a la Comisaría de la Mujer y la Familia. Se le abrió un expediente por el delito de lesiones leves.

El caso actual fue remitido a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Vicente López.

EL ANTECEDENTE DE VIOLENCIA DEL HERMANO DE KARINA

Este no es el primer incidente violento de Tejeda. En 2019, durante una reunión familiar en un country de Carlos Paz, provincia de Córdoba, Karina grabó y publicó en un vivo de Instagram un episodio donde su hermano forcejeaba con su madre, Mónica Cuello. “Mamá dejalo, que todos vean que esto es violencia de género”, exclamó la cantante en las imágenes que luego borró.

Tras el incidente de 2019, Karina explicó a los medios que decidió publicar el video por miedo y desesperación. “Publiqué la agresión de mi hermano por miedo. La estábamos pasando muy mal”, dijo. También mencionó que había llamado a la policía, pero la respuesta no fue suficiente. “Más allá de que soy una mina fuerte y valiente, no voy a negar que a veces no sé cómo resolver estos temas”, concluyó la artista.