Karina La Princesita atraviesa un momento complicado y preocupó a sus fans

“Yo sé que la vida me hizo perder el brillo en los ojos. Este año lo voy a recuperar”, escribió Karina, La Princesita, en una publicación para Navidad, acompañada de una fotografía donde podían verse unos ojos tristes, quizás cansados de llorar. Tras ello, llegó el momento de una publicación junto con su hija, según Teleshow.

“Que pasen una noche en paz y tranquilidad, les deseamos con Sol y Queen”, afirmó Karina en la imagen donde se la puede ver acompañada por su hija Sol y a la perra Queen. En el posteo, Sol le respondió: “Te amo”.

Karina La Princesita

Allí fue que la alarma se encendió, y los mensajes de los seguidores así lo dejaron en claro, como expresiones como “Qué pena verte así, es como si nunca se te viera plena, siempre triste como arrastrando algo, y tenés una vida y familia hermosa. Ojalá puedas cambiar esa melancolía de tu mirada”, o “Dios te guarde y te cuide y haga resplandecer su rostro en vos”.

Lo cierto es que eso fue sólo el primer aviso, claro, ya que en los últimos días dio más detalles respecto de su salud, a través de las redes sociales, y explicó que “los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís”. para luego continuar aclarando que “no sabés qué hacer, no podés respirar”. Tras ello, un mensaje final con destinatario incierto: “Qué maldad tienen algunas personas, no se entiende por qué tanto”.

Es que la cantante incluso está transitando un momento de inconvenientes por diferentes bandos, ya que a la reciente separación de su novio, Nicolás Furman, se suman los juicios laborales que debió enfrentar con sus ex empleados. Esta vez, decidió mostrar su vulnerabilidad y explicar a sus seguidores lo que sentía.

Ahora, luego de todo lo ya escrito por ella, y de hasta borrar la fotografía de perfil en su cuenta de Instagram, la intérprete explicó la tarde de este domingo que “estás ahí firme cuando la gente está mal. Y cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran”. Además, para dejar en claro lo que está viviendo, cerró con “lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta”.

Karina La Princesita y su posteo

Luego, sumó otro posteo donde se ve la figura de dos personas abrazadas y el texto que reza: “Quiero abrazar a mi yo de ayer y decirle que no merecía todo lo que vivió”, para explicar a sus seguidores que no fue todo color de rosa y todo lo que debió vivir en distintas etapas.

La publicación de Karina La Princesita

En junio pasado y luego de que trascendiera un video en el que lloraba en pleno show, la cantante confirmó su separación de Furman. “Estoy sola. No se lo dije a nadie”, aseguró en LAM, luego de contar que trabajaba en terapia algunas heridas del pasado. A la hora de hablar de los motivos, prefirió no ahondar en detalles. “La respuesta es que es es algo muy nuestro. No te voy a decir nada. Muy nuestro como todas las parejas. He aprendido porque una vez conté algo que tiene que ver con las parejas. Yo estaba mal y bueh...”, dijo.

La hija de Karina la Princesita busca un novio para su mamá y lanzó una campaña en redes

Sol Cwirkaluk, hija de Karina La Princesita busca novio, pero no para ella sino para su madre, a fin de que pueda iniciar una nueva vida sentimental. Así, ideó una divertida campaña en Instagram con el objetivo de que sus seguidores la ayuden a concretar su plan, según TN.

Karina La Princesita junto a su hija, Sol.

La idea de la cantante de 15 años es encontrar pareja para Karina, así que subió a sus historias una linda foto de ella en sus redes para buscar potenciales “candidatos”. Por supuesto, no dejó de lado los requisitos que deben cumplir los interesados.

“Se busca novio para mi mamá. Serán juzgados por sus amigas antes de que ella los conozca. Si tenés entre 46 y 36 años, te estamos buscando”, comenzó la hija del Polaco con su iniciativa. Además. incluyó todos los requisitos a considerar: “Características: hombre no infiel, no mentiroso, con responsabilidad afectiva e inteligencia emocional”.