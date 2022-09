La Bomba Tucumana expuso su distante relación con Karina La Princesita y dio las razones

Gladys “La Bomba Tucumana” es una de las cantantes y famosa más directas de la farándula. Sin dudas no tiene pelos en la lengua al momento de hablar de cualquier tema, y esta vez contó a los medios el por qué de su distante relación con Karina “La Princesita”, una artista de su misma rama.

Gladys "La bomba" Tucumana (Foto: captura de pantalla)

Durante el Bailando 2017, certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli, las dos cantantes de cumbia tropical tuvieron momentos en los que se cruzaron. Más allá de que nunca se mostraron peleadas o en medio de discusiones, muchos se preguntan la razón que lleva a estas mujeres a no relacionarse teniendo tantos temas en común.

En diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, la mamá de Thiago se sinceró completamente y contó las actitudes de “La Princesita” con ella. “Con Karina no pegamos onda. Ella no deseó tener buena relación conmigo, nunca”, dijo.

Karina en "Quién es la máscara".

Refiriéndose al reality de baile que compartió junto a la ex pareja del Kun Agüero, aseguró: “Ella no quiso tener buena energía conmigo, no entendí bien por qué...”. Asimismo, detalló que ella es una persona muy sociable y siempre saluda a “todo el mundo”. Sobre la tensa relación con Karina, cerró: “No entiendo por qué no hay nada de onda”.

La estafa millonaria que sufrió Gladys “La Bomba Tucumana”

La Bomba Tucumana hace algunas semanas atravesó un momento complicado tras enterarse que fue víctima de un “robo hormiga” millonario. La cantante de música tropical habría sido estafada por su expareja, según contaron en “A La Tarde” (AméricaTV) aunque aún no lo denunció.

La cantante de cumbia tropical se enteró por una notificación del banco que había perdido una gran fortuna. A la intérprete de “La pollera amarilla” le habrían robado alrededor de 2 millones y medio de pesos y su exnovio es el principal sospechoso.