La divertida nota entre Karina La Princesita y El Polaco: contestaron si pueden volver a estar juntos

Karina La Princesita y el Polaco atraviesan un momento de paz en su relación de expareja y en el vínculo que los une por su hija Sol. Tan es así que la cantante estuvo de invitada en el último cumpleaños de Ezequiel. Y ahora se animaron a dar una nota juntos para LAM, donde bromearon con la posibilidad de una reconciliación.

Karina y El Polaco dieron una nota juntos para LAM, América TV, y fueron consultados si volverían a estar otra vez juntos como pareja, ya que ahora vienen ambos de separarse. El cantante se distanció de Barby Silenzi, con muchas idas y vueltas, y Karina se separó del músico Nicolás Furman.

“Es imposible, y ya lo sabemos. Es más, por eso estamos haciendo la nota”, le respondió la cantante al notero de LAM. Este fue incisivo y soltó un: “Donde hubo fuego...”. Pero ella bromeó, dandole paños fríos a la situación: “En este caso quedó olor a quemado”, dijo. “Carbonizado”, añadió entre risas el artista.

Luego, el notero insistió con el Polaco: “¿Vos volverías con una ex pareja?”. Karina interrumpió y dijo: “Paremos”, y agregó: “Con Barby te vivís peleando y después volvés. Es ex y volvés”.

Karina y el Polaco, cuando iniciaron y tuvieron a su hija Sol

“Pero vos ya volviste con ex, ¿o no? Sí, él volvería con ex. Yo volvería con un ex, y él volvería con una ex. Pero si a lo que vos estás queriendo llegar es a si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es ‘no’”, agregó rotunda la cantante. Además, confesó que sigue enamorada de Nico Furman, con quien terminó la relación hace poco.

Karina y el Polaco compartieron recital y cumpleaños

Hace un par de semanas, Karina La Princesita brindó un show en La Trastienda en el que sorprendió a sus fans con un invitado muy especial, el Polaco. Como cuando iniciaron, la cantante volvió a compartir el escenario con su ex, con quien interpretó uno de los hits de él: “Deja de llorar”.

El momento fue captado y compartido por Instagram por Sol Cwirkaluk, la hija de ambos, de 15 años. También hace unas semanas, Karina estuvo presente en el festejo familiar de cumpleaños de El Polaco número 35.