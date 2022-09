Las fotos de Gladys La Bomba Tucumana con un jugado look a los 57 años: microbikini y trencitas

Gladys La Bomba Tucumana está de vacaciones en el Caribe y desde allí compartió una serie de fotos que cautivaron a sus seguidores. La cantante de 57 años decidió hacer una pausa en su agenda apretada, entre los shows y las grabaciones de Canta Conmigo Ahora, para viajar.

La intérprete de “La pollera amarilla” luce una nueva figura desde hace tiempo, la que logró con una buena alimentación y un duro entrenamiento diario. Orgullosa de su cambio, fruto de su contancia y esfuerzo, lució una bikini que se llevó todos los halagos.

“OFF”, solo escribió Gladys al pie de sus fotos con una bikini negra estampada con círculos en color fucsia. Además, optó por un look playero al haberse hecho en la playa las clásicas trencitas en todo el pelo, con hilos de colores y sumó unas argollas súper grandes, que la hicieron lucir más juvenil.

Gladys La Bomba Tucumana con un jugado look a los 57 años.

Además, se mostró casi a cara lavada y sin filtros ni retoques, algo que resaltaron los usuarios en los cientos de comentarios que le dejaron al pie de su publicación de Instagram.

“Apa! Cuánta sabrosura!”, “Hermosa !!! Isla saona?”, “Que hermosa a cara lavada mami!”, “X fin te veo descansando Gladis aprovecha q te lo mereces bomba”, “No podés ser tan diosa... una bella mujer....t sigo desde siempre Gladys”, “Que hermosa sos sin maquillaje bombona”, “Hermosa bomba y en ese clima caribeño mucho masss”, “Amo a la bomba por qué se reinventó”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Gladys La Bomba Tucumana mostró una parte de su cuerpo que compararon con Jimena Barón

Desde hace un tiempo, la imagen de Gladys La Bomba Tucumana ha mostrado cambios que no dejan de sorprender a sus fanáticos. Desde que bajó más de 20 kilos, la cantante no para de compartir en sus redes sociales fotos presumiendo su nuevo cuerpazo.

Así, la diosa de la movida tropical visitó Pasión de Sábado y sorprendió con uno de sus looks más atrevidos. El atuendo elegido por Gladys consiste en un total black y se la jugó con una blusa transparente que dejaba todo su corpiño a la vista. Además, llevó shorts súper cortos y botas bucaneras como broche de oro.

Gladys, La Bomba y su lool total black.

“Mmm me gusto esta foto. Que me saco mi amiga Daniela en Pasión”, escribió Gladys la Bomba junto a la imagen que tomó tras bambalinas y que no tardó en llenarse de comentarios y elogios por parte de sus fans.

“Parece Jime Barón”, “más bomba que nunca”, “cada día más linda”, “danos tu secreto”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fans.

La respuesta de sus seguidores a las imagenes de Gladys "La bomba tucumana"

Gladys La Bomba Tucumana lució hecha un fuego con un vestido rojo en los Premios Carlos

Gladys sorprendió luego de bajar 20 kilogramos y admitió que la dieta fue un punto fundamental para lograrlo.