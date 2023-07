Gladys La Bomba Tucumana confesó que su ex la dejó porque tiene una grave enfermedad y rompió en llanto

Gladys la Bomba Tucumana es una referente en todo lo que es música tropical. A su exitosa trayectoria arriba de los escenarios, se le suma sus escándalo mediáticos, donde siempre que aparece en un programa hay algo para destacar.

En esta ocasión, la artista se apersonó al estudio de LAM y habló de diversos aspectos de su vida profesional y también tocó un tema muy personal y que hace rato la tiene mal.

La Bomba Tucumana y Lucas Ojeda

El conductor Ángel de Brito le consultó acerca de si estaba en pareja y la cantante se emocionó: “Lo amo, él sabe porque siempre se lo dije”. Antes de quebrarse, aseguró que no está en un buen momento ya que atraviesa una etapa de distanciamiento con el joven debido a un hecho grave y muy personal.

La historia de amor de Gladys La Bomba Tucumana junto a Lucas Ojeda atravesó momentos álgidos debido a que el joven, quien es licenciado en Higiene y seguridad, decidió cortar con la relación de forma inesperada.

“Estamos distanciados, pero porque él quiso y la verdad es que la estoy pasando mal hace un tiempo porque, la verdad, tenemos una hermosa historia de amor”, comenzó la artista.

“Tuve la desgracia de que él se enfermara y quisiera pasarlo solo, me tuve que correr, no quiere que lo acompañe. Estoy quebradísima, muerta en vida. No sé qué hubiera hecho yo pero jamás me hubiera alejado de él nunca”, agregó Gladys visiblemente afectada al hablar sobre el cáncer que sufre el hombre de 37 años.

Ante esta dura confesión, la artista aseguró que este triste momento “lo único que me hace bien y me salva es ir a cantar, porque la verdad es muy triste todo lo que me está tocando atravesar”.

“Es muy fuerte para mí decir esto, porque estoy segura que a la edad que tengo y comparando todo lo que fui sintiendo en mi vida, entiendo que es la única vez que amé a alguien tanto tanto como lo amo a él”, sentenció Gladys.

"la Bomba" compartió su angustia tras su ruptura. (Captura América)

